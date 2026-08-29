Paraná formó el "corazón más grande del mundo" en los miradores de Bajada Grande

Cientos de vecinos se reunieron este sábado en uno de los sectores más emblemáticos de Paraná para participar de una propuesta diferente.

"El corazón más grande del mundo" será una gigantografía humana que se hará en Bajada Grande

Paraná vivió este sábado una jornada cargada de emoción en los miradores de Bajada Grande, donde cientos de vecinos se sumaron a una convocatoria que tuvo como objetivo representar un enorme corazón humano frente al río Paraná.

La propuesta se realizó en el marco de los 50 años de la tradicional procesión náutica y reunió a familias, vecinos y participantes de distintas edades que se acercaron para formar parte de una imagen que buscó reflejar el sentimiento y la identidad de uno de los barrios históricos de la capital entrerriana.

Desde temprano, el movimiento comenzó a concentrarse en el sector de los miradores. Con cartulinas de distintos colores, los participantes fueron ubicándose de manera ordenada hasta completar la figura prevista por la organización. El resultado fue registrado desde el aire mediante drones, lo que permitió apreciar en toda su dimensión la forma del corazón.

Una vez concluida la primera representación, llegó uno de los momentos más esperados. Los participantes dieron vuelta las cartulinas y, de manera coordinada, conformaron una segunda imagen con los colores celeste y blanco, en una representación vinculada con la identidad nacional y con la profunda relación que Bajada Grande mantiene con la Virgen y la tradicional procesión por el río.

Una convocatoria que superó las expectativas

La actividad había sido prevista originalmente para el 15 de agosto, pero las condiciones climáticas obligaron a suspenderla y trasladarla al sábado 29. Finalmente, el buen tiempo permitió que la iniciativa pudiera desarrollarse con normalidad y con una importante presencia de público.

La organización había contemplado inicialmente la participación de unas 450 personas. Sin embargo, ante la posibilidad de que la convocatoria tuviera una respuesta mayor, se prepararon alrededor de 650 cartulinas para garantizar que todos aquellos que quisieran sumarse pudieran hacerlo.

El carácter abierto y espontáneo de la propuesta fue uno de los aspectos destacados de la jornada. No hubo inscripción previa, ensayos ni una práctica general, por lo que la organización debió diagramar previamente la ubicación de los participantes para conseguir que la figura pudiera apreciarse correctamente desde el aire.

Finalmente, se estima que entre 400 y 450 cartulinas fueron utilizadas para formar el corazón principal. El material restante tuvo una función complementaria: representar el movimiento de las aguas del río Paraná alrededor de la figura.

El río Paraná como escenario

La elección de Bajada Grande no fue casual. El histórico sector de la capital entrerriana mantiene un fuerte vínculo con el río y ocupa un lugar especial dentro de la tradición de la procesión náutica, que desde hace cinco décadas forma parte del calendario religioso y cultural de la ciudad.

Con el río Paraná como fondo y el sol acompañando la jornada, la escena adquirió una dimensión especial. Desde los miradores, los vecinos pudieron participar de una actividad que tuvo como eje la unión y que, al mismo tiempo, buscó poner en valor un acontecimiento profundamente arraigado en la comunidad.

La imagen obtenida mediante los drones permitió además darle una dimensión diferente a la convocatoria. Desde tierra, los participantes formaban parte de una multitud organizada; desde el aire, en cambio, aparecía claramente delineado el enorme corazón que había sido preparado durante la jornada.

El cambio de colores fue otro de los momentos centrales. Después de completar la primera figura, los participantes giraron sus cartulinas para convertir el corazón en una representación celeste y blanca.

La postal tuvo como protagonista no solo a quienes participaron de la convocatoria, sino también al paisaje de Bajada Grande. El río, los miradores y la gran cantidad de personas reunidas conformaron el escenario para una imagen que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada.

La iniciativa buscó así unir distintos elementos: la historia de Bajada Grande, la tradición de la procesión náutica, la devoción religiosa, el vínculo de Paraná con el río y el sentimiento de pertenencia de los vecinos.

Más allá de la figura formada, la propuesta permitió que familias y vecinos compartieran una jornada diferente al aire libre. La actividad también generó un espacio de encuentro para una comunidad que tiene en el río uno de sus principales puntos de referencia.

La organización prestó especial atención a la distribución de las personas dentro de la figura. Se procuró mantener una separación aproximada de entre uno y 1,50 metros para evitar que los participantes quedaran demasiado juntos y facilitar, además, el manejo de las cartulinas durante el momento de levantarlas.

La medida también respondió a una cuestión práctica: al tratarse de cartones de cierto tamaño y con bordes que podían generar inconvenientes, mantener una distancia adecuada permitió realizar la representación de manera más segura.

Con la participación de cientos de personas y una imagen captada desde el cielo, Bajada Grande volvió a convertirse en escenario de una postal que combinó emoción, tradición y sentido de comunidad.