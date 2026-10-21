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Paraná tendrá una nueva noche de jazz con entrada libre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná tendrá una nueva noche de jazz este jueves, con Cin In Love With Jazz y Entre Tres en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, desde las 20 y gratis.

21 de octubre 2026 · 11:49hs
Paraná tendrá una nueva noche de jazz con entrada libre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná tendrá una nueva noche de jazz con entrada libre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

La agenda cultural de Paraná sumará una nueva propuesta musical este jueves 22 de octubre, con una fecha del ciclo "Música en esta Orilla" en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La jornada reunirá a las agrupaciones Cin In Love With Jazz y Entre Tres, en una actividad con entrada libre y gratuita que comenzará a las 20:00hs.

La iniciativa forma parte de la programación impulsada mediante las Convocatorias Culturales de la Municipalidad de Paraná, una herramienta orientada a promover proyectos artísticos de la ciudad y generar espacios para que músicos locales puedan compartir sus producciones con el público.

Música en vivo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

La nueva fecha de Música en esta Orilla propone un encuentro con el jazz y las distintas expresiones musicales que integran la escena local. En esta oportunidad, las presentaciones estarán a cargo de Cin In Love With Jazz y Entre Tres, dos proyectos convocados para formar parte de la programación del ciclo.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz será el escenario de la actividad, que busca acercar propuestas musicales a los vecinos y ofrecer alternativas culturales de acceso gratuito. La jornada se desarrollará por la noche y estará abierta a quienes quieran disfrutar de la música en vivo en uno de los espacios culturales de Paraná.

La iniciativa se suma a una agenda que busca sostener la presencia de artistas de la ciudad en ámbitos públicos y favorecer el encuentro entre los proyectos musicales y la comunidad.

Convocatorias Culturales para impulsar a artistas locales

La actividad se enmarca en las Convocatorias Culturales que lleva adelante la Municipalidad de Paraná. A través de este mecanismo, el gobierno local promueve la participación de artistas y proyectos independientes en distintas propuestas culturales y genera oportunidades para que puedan presentar su trabajo en espacios de la ciudad.

Estas convocatorias funcionan como una vía para ampliar la programación artística, facilitar el acceso a escenarios y acompañar el desarrollo de quienes forman parte de la producción cultural paranaense. En el ámbito musical, permiten incorporar diferentes proyectos a la agenda y dar lugar a expresiones que enriquecen la oferta disponible para el público.

La posibilidad de presentarse en espacios culturales públicos también representa una oportunidad para que los músicos amplíen su llegada a nuevos espectadores y mantengan un vínculo activo con la comunidad. De esta manera, las propuestas seleccionadas se integran a una programación que busca reflejar la diversidad de la escena local.

Una propuesta cultural con entrada gratuita

Con la presentación de Cin In Love With Jazz y Entre Tres, Música en esta Orilla continuará su recorrido con una nueva fecha dedicada a la música en vivo. La entrada libre y gratuita permitirá que el público se acerque al Centro Cultural Juan L. Ortiz sin costo, en una actividad que combina el impulso a los artistas locales con el acceso a propuestas culturales.

Paraná centro cultural Juan L. Ortiz Música
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