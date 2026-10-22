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Paraná ofrece seminarios gratuitos y una nueva edición de Festidanza

Paraná tendrá propuestas de formación artística el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, además de un festival de danza con entrada libre.

22 de octubre 2026 · 14:29hs
Paraná ofrece seminarios gratuitos y una nueva edición de Festidanza

Paraná ofrece seminarios gratuitos y una nueva edición de Festidanza

Paraná vivirá dos jornadas dedicadas a las artes escénicas, con talleres de formación y un encuentro abierto para disfrutar de distintos estilos de danza. Las actividades, organizadas por la Municipalidad en el marco del Mes de las Artes Escénicas, se desarrollarán en diferentes espacios culturales de la ciudad.

Tres seminarios para explorar el movimiento

El viernes 23 de octubre, a las 18:00hs, se realizará el seminario “Arquitectura del Movimiento: Seminario Práctico de Diseño Coreográfico”, a cargo de Gimena Russian, en la Escuela Municipal de Danza, ubicada en 25 de Junio 54.

La programación continuará el sábado 24 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en bulevar Racedo 250. A las 9.30, Ana Municoy coordinará “Cocinar la Escena”, mientras que a las 11.15hs Azul “Achu” Balmas estará al frente de “Expresión Escénica”.

Las tres propuestas serán gratuitas, con cupos limitados y requieren inscripción previa a través de los formularios habilitados por la organización.

Festidanza reunirá a escuelas y compañías

El sábado, desde las 19:00hs, el Anfiteatro Héctor Santángelo será escenario de una nueva edición de Festidanza, con entrada libre y gratuita.

El encuentro reunirá a escuelas, estudios, talleres y compañías de danza de Paraná, con una programación que incluirá ballet, folclore, danzas árabes, ritmos urbanos y otras expresiones del movimiento. Participarán, entre otros, la Escuela Municipal de Danza, la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”, Open Ballet, Expresión Dance, ELI7E CREW, Estudio SAJ Paraná y distintas agrupaciones folclóricas y de danzas del litoral.

La propuesta busca visibilizar el trabajo de artistas y espacios de formación locales, además de ofrecer al público una oportunidad para compartir y disfrutar de la diversidad de las artes escénicas.

LEER MÁS: Una nueva Noche de los Museos: la ciudad se prepara para la 12.ª edición

Paraná Movimiento escuelas
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