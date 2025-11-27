Paraná se prepara para el Seven de la República 2025: fixture completo y zonas definidas.

La Unión Argentina de Rugby oficializó el fixture del Seven de la República 2025, que se disputará este fin de semana en Paraná con la participación de todas las uniones del país y la presencia internacional de Uruguay y Paraguay.

La competencia masculina se desarrollará en los anexos deportivos El Plumazo, del Club Estudiantes, y La Tortuguita, del Rowing Club. En total serán 65 partidos distribuidos en dos jornadas. En el Bloque Campeonato competirán 16 uniones divididas en cuatro zonas, con Mar del Plata defendiendo la corona.

Se viene un fin de semana cargado de rugby en Paraná

El Ascenso reunirá a diez equipos en dos grupos, mientras que la rama femenina competirá en el complejo El Yarará, con la final de Mayores programada para el domingo a las 20.20 en El Plumazo.

La acción comenzará el sábado a las 10, cuando Tierra del Fuego se mida con Chubut, Andina se cruce con San Luis y Sur juegue frente a Lagos. A las 10.20 Austral irá contra Formosa, Mar del Plata chocará con Oeste y Santa Fe se enfrentará a Nordeste. Desde las 10.40 Córdoba jugará ante Santiago del Estero, San Juan irá frente a Rosario y Salta se medirá con Misiones. A las 11 será el turno de Entre Ríos contra Cuyo, Tucumán frente a Alto Valle y Buenos Aires ante Uruguay.

Por la tarde, la jornada retomará intensidad desde las 17, cuando Tierra del Fuego se cruce con Paraguay, Andina juegue ante Chubut y Sur enfrente a Jujuy. A las 17.20 Austral se medirá con Lagos, Mar del Plata irá contra Nordeste y Santa Fe chocará con Oeste. A las 17.40 Córdoba irá frente a Rosario, San Juan se enfrentará a Santiago del Estero y Salta se cruzará con Cuyo. A las 18, Entre Ríos chocará con Misiones, Tucumán jugará contra Uruguay y Buenos Aires se medirá con Alto Valle. A las 19, Tierra del Fuego se enfrentará a Andina, Paraguay irá frente a San Luis y Sur chocará con Austral. A las 19.20, Jujuy jugará contra Formosa, Mar del Plata enfrentará a Santa Fe y Nordeste se cruzará con Oeste. Desde las 19.40 Córdoba se medirá con San Juan, Rosario irá contra Santiago del Estero y Salta enfrentará a Entre Ríos. A las 20, Cuyo chocará con Misiones y Tucumán jugará frente a Buenos Aires, mientras que a las 20.40 Uruguay cerrará el día ante Alto Valle.

El domingo la actividad retomará el pulso desde las 10 con Andina frente a Paraguay y San Luis ante Chubut. A las 10.20 Austral se medirá con Jujuy y Formosa chocará con Lagos. Las etapas decisivas comenzarán a las 16 con Tierra del Fuego ante San Luis, Paraguay contra Chubut y Sur frente a Formosa, seguidos a las 16.20 por Jujuy ante Lagos y los cruces entre los cuartos de cada zona del Campeonato. A las 16.40 se enfrentarán los terceros, mientras que a las 17 será el turno de los segundos y también de los duelos entre los primeros de cada grupo, que definirán a los finalistas.

Las definiciones del Ascenso abrirán a las 18 con los cruces entre quintos, cuartos y terceros de cada zona, y a las 18.20 se medirán los segundos. Luego llegarán los partidos por el descenso y las distintas ubicaciones. A las 19 continuarán los cruces de clasificación, a las 19.20 se disputará la final del Ascenso, a las 19.40 la definición del Bronce y a las 20 la final de la Plata. La jornada femenina tendrá su gran final de Mayores a las 20.20, y a las 20.40 se jugará la final por el Oro del Campeonato masculino, que cerrará un fin de semana cargado de emoción en la capital entrerriana.