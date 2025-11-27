Uno Entre Rios | La Provincia | reloj

Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal

El reloj del Palacio Municipal de Paraná constituye un elemento emblemático de la ciudad, siendo parte integral del paisaje urbano y símbolo de su historia.

27 de noviembre 2025 · 09:32hs
La Municipalidad trabaja en la recuperación del patrimonio de la ciudad. Este miércoles se realizó la apertura de sobres para la obra de restauración del reloj del Palacio Municipal, ubicado en Urquiza y Corrientes. El proyecto tiene por objetivo su preservación y funcionalidad.

El reloj del Palacio Municipal de Paraná constituye un elemento emblemático de la ciudad, siendo parte integral del paisaje urbano y símbolo de su historia. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha sufrido un progresivo deterioro: los vidrios se han roto, varios números se han borrado, las pesas, el campanil y sus martillos presentan un grado significativo de corrosión, y la máquina acusa una notable falta de mantenimiento. Todo esto afecta tanto su funcionalidad como su valor estético.

Valor histórico

“Llevamos adelante distintas obras vinculadas a la restauración del Palacio Municipal y ahora se encarará la reparación del reloj en la cúpula del histórico edificio, que es una maquinaria muy antigua. Se encuentra muy deteriorado y con falta de mantenimiento, por eso se encarará la recuperación integral, tanto en la parte estética como en su maquinaria interna”, destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Para llevar adelante la intervención, se utilizarán materiales duraderos y compatibles con la arquitectura del edificio, así como técnicas que faciliten futuras intervenciones sin afectar la integridad del conjunto.

Detalles de los trabajos

El proyecto contempla la limpieza y tratamiento a la cal de paramentos interiores y exteriores de la torre, el retiro y puesta a punto de la maquinaria, además del reemplazo completo de la estructura metálica de las esferas del reloj.

La intervención incluye el reemplazo de vidrios por policarbonato de 8 mm, el tratamiento de minuterías, sistema de transmisión y agujas y la adecuación del campanil y sus componentes. Finalmente, se realizará una nueva instalación eléctrica para mayor seguridad y eficiencia.

El plazo estimado de la obra es de cuatro meses.

