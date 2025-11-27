Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Uno Entre Rios | La Provincia | lluvias

El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes para la tarde de este jueves en el sur de la provincia.

27 de noviembre 2025 · 10:13hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para el sur del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este jueves por la tarde.

De acuerdo al alerta amarilla los departamentos, Islas del Ibicuy, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Victoria, Tala y Colón serán afectados por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

LEER MÁS: Entre Ríos bajo alerta amarilla por tormenta y viento

Precauciones

Desde la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomendó no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

