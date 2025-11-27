Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Un motociclista de 30 años murió al chocar contra un camión que habría girado indebidamente en la avenida Monseñor Rosch de Concordia.

Un motociclista falleció al impactar con un camión que habría realizado una maniobra indebida en la avenida Monseñor Rosch, en la localidad de Concordia. El trágico siniestro vial ocurrió pasadas las 23.30 horas de este miércoles. La víctima, de 30 años, fue identificada como Guillermo Frutos. El conductor del camión, de 38 años, quedó detenido por disposición del fiscal.

Según trascendió, un joven de 30 años falleció de manera inmediata luego de colisionar con su motocicleta de 150cc contra un camión, que transportaba aceites vegetales.

El choque

De acuerdo a las primeras precisiones, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, es decir, sur - norte, cuando el camionero de 38 años habría realizado una maniobra indebida al intentar girar a la izquierda para tomar calle Juan Manuel de Rosas.

En ese instante, el motociclista que venía detrás impactó violentamente contra el vehículo de mayor porte, provocando su fallecimiento en el acto.

Según consignó Concordia Policiales, en el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, a cargo del comisario Marcelo Noguera; funcionarios de Bomberos Zapadores; e integrantes de la Jefatura Departamental Concordia bajo la supervisión del comisario José María Rosatelli. También se hizo presente el fiscal Tomás Tscherning acompañado por la delegada judicial Camila Bannerot.