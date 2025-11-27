Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Un motociclista de 30 años murió al chocar contra un camión que habría girado indebidamente en la avenida Monseñor Rosch de Concordia.

27 de noviembre 2025 · 07:33hs
Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Un motociclista falleció al impactar con un camión que habría realizado una maniobra indebida en la avenida Monseñor Rosch, en la localidad de Concordia. El trágico siniestro vial ocurrió pasadas las 23.30 horas de este miércoles. La víctima, de 30 años, fue identificada como Guillermo Frutos. El conductor del camión, de 38 años, quedó detenido por disposición del fiscal.

Según trascendió, un joven de 30 años falleció de manera inmediata luego de colisionar con su motocicleta de 150cc contra un camión, que transportaba aceites vegetales.

Lo mejor del judo se podrá disfrutar en el Club Peñarol.

Lo mejor del judo se podrá disfrutar en el Club Peñarol

El escritor concordiense se llevó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes.

Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

El choque

De acuerdo a las primeras precisiones, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, es decir, sur - norte, cuando el camionero de 38 años habría realizado una maniobra indebida al intentar girar a la izquierda para tomar calle Juan Manuel de Rosas.

En ese instante, el motociclista que venía detrás impactó violentamente contra el vehículo de mayor porte, provocando su fallecimiento en el acto.

LEER MÁS: Departamento Concordia: un camión volcó en la ruta 14 y su conductor sufrió lesiones

Según consignó Concordia Policiales, en el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, a cargo del comisario Marcelo Noguera; funcionarios de Bomberos Zapadores; e integrantes de la Jefatura Departamental Concordia bajo la supervisión del comisario José María Rosatelli. También se hizo presente el fiscal Tomás Tscherning acompañado por la delegada judicial Camila Bannerot.

Concordia motociclista camión Choque
Noticias relacionadas
Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín.

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Un camión volcó en la ruta 14, cerca de Concordia, y su conductor sufrió lesiones. 

Departamento Concordia: un camión volcó en la ruta 14 y su conductor sufrió lesiones

Pablo Morales Ruiz, a la izquierda, empezó hace 10 años con este sueño que hoy sigue rodando.

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Ver comentarios

Lo último

DBT Cramaco despidió 90% del personal e importará equipos de China

DBT Cramaco despidió 90% del personal e importará equipos de China

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Ultimo Momento
DBT Cramaco despidió 90% del personal e importará equipos de China

DBT Cramaco despidió 90% del personal e importará equipos de China

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Anses oficializó aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Anses oficializó aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Patronato emitió un comunicado respaldando la gestión de Claudio Chiqui Tapia

Patronato emitió un comunicado respaldando la gestión de Claudio Chiqui Tapia

Policiales
Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Ovación
Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Lo mejor del judo se podrá disfrutar en el Club Peñarol

Lo mejor del judo se podrá disfrutar en el Club Peñarol

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

La provincia
Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal

Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal

ENET N°1: asumieron las nuevas autoridades del centro de estudiantes

ENET N°1: asumieron las nuevas autoridades del centro de estudiantes

Invitan a una Jornada de Coaching Solidario a beneficio de APANA

Invitan a una Jornada de Coaching Solidario a beneficio de APANA

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Dejanos tu comentario