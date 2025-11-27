Uno Entre Rios | Escenario | Ayan El Brahman

Ayan El Brahman presenta "Artleta Groove" en La Casa de la Cultura

El músico Ayan El Brahman ofrecerá un recital el viernes 5 de diciembre, a las 21, en La Casa de la Cultura de Paraná

27 de noviembre 2025 · 12:29hs
Ayan El Brahman presenta Artleta Groove en La Casa de la Cultura

El músico Ayan El Brahman ofrecerá un recital el viernes 5 de diciembre, a las 21, en La Casa de la Cultura de Paraná. La presentación marca su regreso a la ciudad donde se radicó a los seis años, después de un largo recorrido vinculando formación, deporte y música.

Ayan El Brahman presenta "Artleta Groove"

El show, titulado “Artleta Groove”, reunirá composiciones propias y versiones de artistas que influyeron en su búsqueda sonora. Entre esas referencias se encuentran nombres argentinos e internacionales, tanto clásicos como contemporáneos, entre ellos Luis Alberto Spinetta y Mansur Brown. La propuesta combina soul, funk, bossa, MPB y rock argentino, con un enfoque groovero que define su estilo actual.

En esta ocasión tocará junto a Chino Sánchez en bajo; Flaco Viggiano y Martín Marguello en batería; y Paola Núñez en piano, conformando un equipo que acompaña su proyecto musical desde distintas experiencias y trayectorias.

Las entradas pueden reservarse al 342 5314 538.

