Se realizó el martes la asunción de las nuevas autoridades del centro de estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1 General Francisco Ramírez de Paraná. El acto se caracterizó por tener la impronta de una ceremonia política de adultos, con discursos encendidos y compromiso para cumplir sus promesas de campaña.
EET N°1: asumieron las nuevas autoridades del centro de estudiantes
"Vamos a trabajar para que todos los alumnos de la EET N°1 sientan que éste es su segundo hogar", dijo Felipe Wiggenhauser, nuevo presidente
"Vamos a trabajar para que todos los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 sientan que éste es su segundo hogar. Seguimos con el mismo norte, con el mismo horizonte que la gestión anterior y no vamos a abandonar esas ideas", indicó durante la ceremonia Felipe Wiggenhauser, el flamante nuevo presidente.
Por su parte Federico Díaz, presidente saliente, agradeció a todos los alumnos y también al personal docente: "Para mí es un orgullo haber trabajado durante tres gestiones junto a mis compañeros, haber escuchado cada una de las inquietudes y haber bregado por soluciones. Gracias totales".
Nuevas autoridades:
Presidente: Felipe Wiggenhauser
Vicepresidente: Bárbara Ruhl
Tesorero: Baruc Pabón
Protesorero: Isaías Palomequi
Secretario de Deporte: Ignacio Bastiani
Secretario General: Valentino Ballesteros
Secretario de Bienestar estudiantil: Zoe Novatti
Secretario de Mantenimiento: Giovanny
Secretario de Cultura: Natanael Vitali
Secretario de Prensa: Paula Alegre
Vocales: Luka Quinteros, Tiziano Vitali, Mirko Fischer, Joaquín Velazquez
Provocal: Franco Onores