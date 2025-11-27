Planta de hidrógeno en Paysandú: Frigerio insistió en la relocalización del proyecto

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó al canciller argentino Pablo Quirno en la reunión con su par uruguayo para abordar el proyecto de la planta en Paysandú

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el miércoles al canciller argentino Pablo Quirno en la reunión con su par uruguayo para abordar el proyecto de la planta en Paysandú. Allí reafirmó que la relocalización es estratégica para proteger el turismo y el desarrollo sostenible de toda la costa del río Uruguay. Las negociaciones continuarán durante el verano de 2026.

La intención de instalar la planta de hidrógeno verde en Paysandú hace poco más de un año . Desde el primer día el gobierno entrerriano fijó una posición: defender el desarrollo turístico y productivo de Colón y de toda la costa entrerriana. Por eso el gobernador Frigerio viajó dos veces a Montevideo en lo que va del año, llevó el reclamo de relocalización del proyecto para evitar impactos negativos sobre la actividad turística, el paisaje ribereño y las economías que dependen del uso sostenible del río Uruguay.

El miércoles Frigerio estuvo acompañado por el intendente de Colón, José Luis Walser, quien participó activamente de la reunión junto al canciller Pablo Quirno.

Ejes de la reunión

Según detalla el comunicado conjunto de las cancillerías, las autoridades uruguayas informaron a sus pares el estado de avance del expediente, señalando que ya se emitió el Certificado de Clasificación del Proyecto y la Declaración de Viabilidad Ambiental de Localización, lo que habilita la fase técnica de evaluación conforme a la normativa uruguaya.

El canciller argentino transmitió el “especial interés argentino de extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas vinculadas al uso racional del río Uruguay”, posición acompañada por el gobernador Frigerio y el intendente Walser.

Las autoridades uruguayas manifestaron que tomarán en consideración los planteos argentinos, en particular los vinculados a la localización del proyecto y los posibles impactos, incluyendo la “contaminación visual”, incorporando estos elementos en la actual fase de análisis técnico.

Postura presentada por Colón

Durante la reunión, el intendente Walser expuso la posición institucional de la ciudad y las preocupaciones de los colonenses respecto a la localización propuesta para la planta de HIF Global frente a las playas locales. Fue la primera vez que Colón pudo presentar esta información directamente ante ambos cancilleres y ministros uruguayos, en una instancia formal y bilateral.

“Reafirmé nuestra postura de la comunidad de Colón, pidiendo por la relocalización del proyecto. Exponemos datos concretos que demuestran todo lo que se pone en riesgo si la planta se instala en ese sitio: nuestras playas, el turismo, la vida cotidiana y las actividades productivas que dependen del río. También solicité conocer si existen análisis de terrenos alternativos y manifestamos posibles opciones. Por primera vez pudimos brindar información de primera mano a ambos cancilleres y a ministros de Uruguay, que tomaron nota de todas nuestras apreciaciones”, declaró.

Walser presentó además criterios técnicos locales, estudios preliminares, consideraciones sobre impacto visual y afectación territorial, e información vinculada a las actividades recreativas, turísticas y económicas que se desarrollan en el borde costero de Colón.

Compromiso de diálogo y seguimiento

El documento oficial establece que, durante todo el proceso, se mantendrá “un diálogo informativo fluido y transparente” entre las autoridades locales y nacionales de ambos países, en el marco de la relación fraternal entre Argentina y Uruguay.