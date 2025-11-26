Paraná abrirá la temporada 2026 del Turismo Nacional

Se confirmó que la primera fecha del año próximo se correrá el primer fin de semana de febrero en el Club de Volantes Entrerrianos de Paraná.

Al igual que el inicio de este año, el Turismo Nacional volvió a elegir a Paraná como sede de inicio de la temporada 2026. Las Clase 2 y 3 se presentarán en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos el primer fin de semana de febrero.

Mientras el TN prepara el regreso al autódromo Jorge Ángel Pena de la ciudad mendocina de San Martín este próximo fin de semana, la dirigencia de APAT va delineando calendario y casilleros para la próxima temporada.

La primera fecha en Paraná

Y es que los próximos 7 y 8 de febrero, el Club de Volantes Entrerrianos en la ciudad de Paraná recibirá al TN en lo que será el segundo año consecutivo abriendo la temporada. Este 2025, el trazado entrerriano albergó el inicio del campeonato el 22 y 23 de febrero, con victoria en la Clase 3 de quien defendía el 1 con su Volkswagen Virtus, Alfonso Domenech. En la Clase 2, Renzo Blotta inició bien su año a bordo del Toyota Etios atendido por el Ale Bucci Racing, consignó Campeones.

Será la undécima visita de la especialidad al trazado de 4.219 metros de extensión, que por sexta temporada consecutiva asegura un lugar en el calendario del TN. La primera visita tuvo lugar en el año 2004, con éxitos de Ramiro Galarza (Chevrolet Corsa) en la Clase 2 y Pablo Redolfi (Honda Civic) en la Clase 3.