La última velada del año en Paraná tiene su programación

El 12 de diciembre, en el Club Ministerio, se realizará una velada de pugilismo amateur. Serán 10 peleas, una de ellas con un título provincial en juego.

El organizador de la velada, Ulises Cloroformo López, escoltado por dos de los protagonistas de la noche, Zamira Beber y Nicolás Pagliaruzza.

Los organizadores de la velada de boxeo amateur que cerrará la temporada 2025 en Paraná dieron a conocer la programación de peleas. En las instalaciones del Club Ministerio se desarrollarán 10 combates, todos de índole amateur. Uno de ellos tendrá en juego un título de la Federación Entrerriana de Box (FEB) y en otro se presentará un campeón argentino.

El evento es organizado por el excampeón argentino y sudamericano Ulises Cloroformo López. En la pelea de semifondo se presentará la actual titular de la FEB de la categoría Hasta 57 kilos, la paranaense Zamira Beber, quien expondrá por primera vez su corona. La retadora será la concordiense Belén Sánchez.

Y en la última pelea de la noche se producirá el regreso al ring del local Nicolás Pagliaruzza, quien tras más de un año de inactividad volverá a calzarse los guantes en un difícil compromiso. Paya se medirá con el actual campeón nacional de la categoría Hasta 64 kilos, el colonense Alan Godoy.

La programación de la velada en Ministerio

Tomás Cuatrin (Escuela Municipal de Box del Club Ministerio) vs Marcos Orrego (Team Peligro), categoría Juvenil Hasta 75 kilos.

Axel Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Benjamín González (Gimnasio Carlos González), categoría Hasta 81 kilos.

Ailen Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Antonella Bianchi (Motobox), categoría Hasta 50 kilos.

José López (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Thiago Valdez (Toa Fight), categoría Hasta 64 kilos.

Leonel Díaz (Boxing Paraná) vs Exequiel Fernández (Feliciano), categoría Hasta 60 kilos.

Germán Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Rocco Sánchez (Lanús), categoría Hasta 52 kilos.

Mikeas Brites (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Gerónimo Wild (Toa Fight), categoría Hasta 81 kilos.

Iván Frutos (Boxing Paraná) vs Elián Díaz (Concordia), categoría Hasta 75 kilos.

Zamira Beber (Payabox) vs Belén Sánchez (Concordia), por el título entrerriano de la categoría Hasta 57 kilos.

Nicolás Pagliaruzza (Payabox) vs Alan Godoy (Colón), categoría Hasta 64 kilos.l