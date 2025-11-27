Uno Entre Rios | Ovación | velada

La última velada del año en Paraná tiene su programación

El 12 de diciembre, en el Club Ministerio, se realizará una velada de pugilismo amateur. Serán 10 peleas, una de ellas con un título provincial en juego.

27 de noviembre 2025 · 13:03hs
El organizador de la velada

Víctor Ludi/UNO

El organizador de la velada, Ulises Cloroformo López, escoltado por dos de los protagonistas de la noche, Zamira Beber y Nicolás Pagliaruzza.

Los organizadores de la velada de boxeo amateur que cerrará la temporada 2025 en Paraná dieron a conocer la programación de peleas. En las instalaciones del Club Ministerio se desarrollarán 10 combates, todos de índole amateur. Uno de ellos tendrá en juego un título de la Federación Entrerriana de Box (FEB) y en otro se presentará un campeón argentino.

El evento es organizado por el excampeón argentino y sudamericano Ulises Cloroformo López. En la pelea de semifondo se presentará la actual titular de la FEB de la categoría Hasta 57 kilos, la paranaense Zamira Beber, quien expondrá por primera vez su corona. La retadora será la concordiense Belén Sánchez.

Talleres Rojo y Estudiantes Negro definirán al campeón del Torneo Oficial de Damas.

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai.

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Y en la última pelea de la noche se producirá el regreso al ring del local Nicolás Pagliaruzza, quien tras más de un año de inactividad volverá a calzarse los guantes en un difícil compromiso. Paya se medirá con el actual campeón nacional de la categoría Hasta 64 kilos, el colonense Alan Godoy.

La programación de la velada en Ministerio

Tomás Cuatrin (Escuela Municipal de Box del Club Ministerio) vs Marcos Orrego (Team Peligro), categoría Juvenil Hasta 75 kilos.

Axel Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Benjamín González (Gimnasio Carlos González), categoría Hasta 81 kilos.

Ailen Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Antonella Bianchi (Motobox), categoría Hasta 50 kilos.

José López (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Thiago Valdez (Toa Fight), categoría Hasta 64 kilos.

Leonel Díaz (Boxing Paraná) vs Exequiel Fernández (Feliciano), categoría Hasta 60 kilos.

Germán Argarañaz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Rocco Sánchez (Lanús), categoría Hasta 52 kilos.

Mikeas Brites (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Gerónimo Wild (Toa Fight), categoría Hasta 81 kilos.

Iván Frutos (Boxing Paraná) vs Elián Díaz (Concordia), categoría Hasta 75 kilos.

Zamira Beber (Payabox) vs Belén Sánchez (Concordia), por el título entrerriano de la categoría Hasta 57 kilos.

Nicolás Pagliaruzza (Payabox) vs Alan Godoy (Colón), categoría Hasta 64 kilos.l

velada Paraná Ministerio Federación Entrerriana de Box
Noticias relacionadas
Rowing realizó una tremenda campaña y quedó a un paso de clasificarse al Sudamericano.

Rowing fue tercero en la Copa Argentina de Clubes

Paraná se prepara para el Seven de la República 2025: fixture completo y zonas definidas.

Paraná se prepara para el Seven de la República 2025: fixture completo y zonas definidas

liga provincial: se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

patronato emitio un comunicado respaldando la gestion de claudio chiqui tapia

Patronato emitió un comunicado respaldando la gestión de Claudio Chiqui Tapia

Ver comentarios

Lo último

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Ultimo Momento
San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

Policiales
Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Ovación
La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Rowing fue tercero en la Copa Argentina de Clubes

Rowing fue tercero en la Copa Argentina de Clubes

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

La provincia
San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

Dejanos tu comentario