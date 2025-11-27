Falleció a los 84 años el padre Luis Jacob

El padre Luis Jacob fue rector del Seminario Arquidiocesano de Paraná. Habrá una misa exequial para despedir sus restos.

En la madrugada de este jueves 27 de noviembre falleció el presbítero Luis Jacob. El padre Luis Jacob es velado en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad desde las 9 y la misa exequial será a las 16 horas, luego se lo trasladará al Cementerio Sacerdotal del Seminario.

Desde marzo de 2021 residía en el Hogar de Sacerdotes Ancianos Jesús Buen Pastor.

Monseñor Luis Alberto Jacob nació el 16 de julio de 1941 en Bovril. Fue ordenado sacerdote el 5 de marzo de 1966 en Paraná y en septiembre de 1998 fue nombrado Prelado de Honor de Su Santidad.

A lo largo de su ministerio desempeñó numerosas responsabilidades pastorales y formativas. Entre sus cargos anteriores se destacan:

*1966: Prefecto de Disciplina del Seminario Arquidiocesano.

*1966-1971: Vicario Parroquial de Santa Rosa de Lima, Villaguay.

*1971-1979: Vicario Parroquial de Nuestra Señora del Carmen, Nogoyá.

*1979-1985: Párroco del Sagrado Corazón de Jesús, Paraná.

*1983-1998: Vicario General de la Arquidiócesis.

*1985: Vice-Rector del Seminario Arquidiocesano.

*1986-1992: Rector del Seminario Arquidiocesano.

Fue asesor de diversos organismos laicales: Junta Arquidiocesana y Consejo de Mujeres de Acción Católica (desde 1988), Junta Promotora de la Liga de Padres de Familia, Comisión Arquidiocesana de la Liga de Madres de Familia (diferentes períodos 1984-2005), Apostolado Laico (hasta 2001).

Miembro del Colegio de Consultores desde 2001 y del Consejo Presbiteral.

*1992-2004: Párroco de Nuestra Señora del Carmen (Nogoyá), con continuidad hasta el 31/07/2004.

*2004-2011: Párroco de Santa Rosa de Lima, Villaguay; además Decano titular del Decanato Villaguay (2005 y 2010).

*2011: Administrador Parroquial de Nuestra Señora de la Piedad, y posteriormente Párroco desde septiembre de 2011 hasta marzo de 2017.

*Desde 2017: Residente en la Parroquia San Miguel Arcángel de Paraná.