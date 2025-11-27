Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Regatas Uruguay y Ferro de San Salvador ingresaron entre los cuatro mejores de la Liga Provincial. La Armonía y BH de Gualeguay ascendieron a la Liga Argentina.

La Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, conoce a los cuatro equipos que protagonizarán las series de semifinales. Regatas Uruguay y Ferro de San Salvador fueron los últimos equipos en inscribir su nombre en esta instancia.

El Celeste de La Histórica ingresó entre los cuatro mejores del certamen al derrotar ajustadamente a Peñarol de Rosario del Tala, por 81 a 80. Matías Riquelme fue la gran figura del juego disputado en el estadio Juan José Garro al aportar 20 puntos.

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Regatas Uruguay (@clubregatasuruguay)

Por su parte, el Verde se metió en semis luego de superar 83 a 82 a Recreativo, en la capital del arroz. Santiago Challio, autor de 29 puntos y Franco González, con 21 anotaciones, fueron las grandes figuras de este encuentro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ferro San Salvador (@ferrosansalvador)

Como se jugarán las semifinales de la Liga Provincial

Las semifinales se disputarán al mejor de cinco encuentros. El primer punto se desarrollará este viernes.

Urquiza de Santa Elena, único invicto del certamen, enfrentará en semifinales a Santa Rosa de Chajarí. El primer juego se disputará en el norte entrerriano. Por su parte, Regatas Uruguay se medirá ante Ferro de San Salvador.

Ascendieron a la Liga Argentina

La Armonía de Colón y Atlético BH de Gualeguay obtuvieron las últimas plazas al Torneo Federal. El elenco de Colón ascendió a la tercera categoría del básquet nacional al derrotar en condición de visitante a Estudiantes de Paraná por 56 a 52.

Por su parte, el Verde de la Ciudad de los Poetas capitalizó la localía al superar en el estadio Islas Malvinas a Peñarol de Rosario del Tala, por 81 a 80.