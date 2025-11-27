Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai Los Pumas 7 debutan este fin de semana en el Seven de Dubai ante Fiji, Francia y Sudáfrica en el inicio de una nueva temporada. 27 de noviembre 2025 · 12:29hs

Foto: Gentileza/Prensa UAR Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai.

Los Pumas 7 ya tienen confirmado su fixture para el Seven de Dubai, que se disputará este fin de semana. El seleccionado argentino hará su estreno en la temporada del Circuito Mundial el sábado a las 6.10 de la mañana frente a Fiji.

Luego, el equipo volverá a presentarse ante Francia a las 9.38, y más tarde cerrará la fase de grupos frente a Sudáfrica desde las 13.34. Todos los partidos podrán verse en vivo a través de Disney+ Plan Premium.

El domingo será el día de la definición. En caso de avanzar a las semifinales por el Oro, los cruces se disputarán a las 7.06 y 7.28 de la mañana, mientras que la gran final está programada para las 13.11.