Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas 7

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Los Pumas 7 debutan este fin de semana en el Seven de Dubai ante Fiji, Francia y Sudáfrica en el inicio de una nueva temporada.

27 de noviembre 2025 · 12:29hs
Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai.

Los Pumas 7 ya tienen confirmado su fixture para el Seven de Dubai, que se disputará este fin de semana. El seleccionado argentino hará su estreno en la temporada del Circuito Mundial el sábado a las 6.10 de la mañana frente a Fiji.

Luego, el equipo volverá a presentarse ante Francia a las 9.38, y más tarde cerrará la fase de grupos frente a Sudáfrica desde las 13.34. Todos los partidos podrán verse en vivo a través de Disney+ Plan Premium.

Talleres Rojo y Estudiantes Negro definirán al campeón del Torneo Oficial de Damas.

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

El organizador de la velada, Ulises Cloroformo López, escoltado por dos de los protagonistas de la noche, Zamira Beber y Nicolás Pagliaruzza.

La última velada del año en Paraná tiene su programación

LEER MÁS: Los Pumas 7 ya tienen fixture confirmado para el Seven de Dubai 2025/26

Seven de Dubai: cuándo juegan Los Pumas 7 y cómo verlos en vivo

Seven de Dubai.jpeg

El domingo será el día de la definición. En caso de avanzar a las semifinales por el Oro, los cruces se disputarán a las 7.06 y 7.28 de la mañana, mientras que la gran final está programada para las 13.11.

Los Pumas 7 Dubai Fiji
Noticias relacionadas
Rowing realizó una tremenda campaña y quedó a un paso de clasificarse al Sudamericano.

Rowing fue tercero en la Copa Argentina de Clubes

Paraná se prepara para el Seven de la República 2025: fixture completo y zonas definidas.

Paraná se prepara para el Seven de la República 2025: fixture completo y zonas definidas

liga provincial: se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

patronato emitio un comunicado respaldando la gestion de claudio chiqui tapia

Patronato emitió un comunicado respaldando la gestión de Claudio Chiqui Tapia

Ver comentarios

Lo último

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

Ultimo Momento
Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

Indec: denuncian modificaciones en el índice de actividad económica

Indec: denuncian modificaciones en el índice de actividad económica

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Policiales
Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Ovación
La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Rowing fue tercero en la Copa Argentina de Clubes

Rowing fue tercero en la Copa Argentina de Clubes

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

La provincia
Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

La FHAyCS realizará el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI

La FHAyCS realizará el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI

Planta de hidrógeno en Paysandú: Frigerio insistió en la relocalización del proyecto

Planta de hidrógeno en Paysandú: Frigerio insistió en la relocalización del proyecto

Dejanos tu comentario