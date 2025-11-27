Rowing fue tercero en la Copa Argentina de Clubes

El equipo femenino de Rowing se subió al podio en la categoría Sub 14, en el certamen que se disputó en Chapadmadal.

Rowing realizó una tremenda campaña y quedó a un paso de clasificarse al Sudamericano.

El equipo femenino del Paraná Rowing Club tuvo una destacadísima actuación en la Copa Argentina de Clubes de Vóley de la categoría Sub 14, que se desarrolló en Chapadmadal. Las chicas Remeras se posicionaron terceras en la Copa de Oro, tras una tremenda campaña de seis triunfos y dos derrotas, para subirse al podio.

En la primera fase, el cuadro Albiceleste superó 3-0 (25-12, 25-11, 25-13) a Independiente de Jujuy, 3-0 (25-3, 25-20, 25-19) a Centenario de Neuquén, 3-0 (25-14, 25-14, 25-20) a Ferro Carril Oeste. Mientras que en su última presentación cayó 3-2 (25-12, 25-13, 20-25, 19-25, 11-15) con Juventud Unida de Santa Fe.

En los octavos de final derrotó 3-0 (25-11, 25-20, 25-17) a Once Unidos; y en cuartos 3-0 (25-12, 25-14, 15-16) a Trinitarios. En las semifinales perdió 3-2 (25-23, 25-21, 19-25, 17-25, 12-15) ante Central de San Carlos –que terminaría siendo campeón–; mientras que en el partido por el tercer y cuarto puesto superó 3-0 (25-22, 25-15, 25-16) a Complejo Deportivo Posse de Córdoba.

Así fue que el conjunto dirigido por Verónica Zapata y Constanza Bettanin redondeó una gran campaña entre los mejores elencos del país de la división, y quedó a un paso de clasificarse al Sudamericano (entraban campeón y subcampeón) que se está disputando hasta el domingo 30.

Otros equipos entrerrianos en la Copa Argentina de Clubes

En la rama femenina también compitieron Estudiantes y Paracao, que finalizaron en los puestos 22 y 35, respectivamente.

Por otra parte, en la competencia de varones, el mejor equipo entrerriano fue San Miguel de Nogoyá, que terminó 18°. Un puesto por debajo quedó Rowing; mientras que Pescadores de Gualeguaychú se posicionó 23°.