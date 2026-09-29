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Diamante y Valle María se alistan para los derrapes nacionales

Este fin de semana el Rally Argentino se presenta por los caminos aledaños a Diamante y Valle María. Desde el viernes comienzan las actividades.

29 de septiembre 2026 · 18:24hs
Entre los entrerrianos se destaca la presencia de Nadia Cutro en la Maxi Rally.

Gentileza Rally Argentino

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Con sede en Diamante y Valle María, la séptima fecha del Rally Argentino se disputará este fin de semana con un recorrido de 13 pruebas especiales y 149,96 kilómetros cronometrados, distribuidos a lo largo de tres jornadas de competencia.

Victorio Ballay en el Rally Argentino.

Victorio Ballay en el Rally Argentino.

La actividad comenzará el viernes 2 de octubre con el shakedown Valle María – Chacra 100, de 3,70 kilómetros, previsto desde las 13. Por la noche llegará el inicio oficial de la competencia con la PSE1 – Súper Prime Campo de Jineteada Martín Fierro (1 kilómetro), que largará a las 20.45.

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El sábado 3 de octubre se desarrollará la primera etapa completa, con siete pruebas especiales y 86,65 kilómetros de velocidad. El primer rulo comenzará con la PE2 – Pre Delta – Comisaría Ejido, de 13,40 kilómetros, a las 8.43. Luego será el turno de la PE3 – Escuela 36 – Escuela 4, de 16,45 kilómetros, a las 9.11, y la PE4 – Valle María – Arroyo Crespo, de 9,75 kilómetros, desde las 9.54.

Tras el paso por el parque de servicio en Diamante y el reagrupamiento, los protagonistas afrontarán una segunda pasada por esos mismos caminos, largando a las 12.07. La jornada sabatina cerrará con la PSE8 – Súper Especial Acceso Sur Diamante, de 7,45 kilómetros, programada para las 15.31.

La segunda etapa de la competencia

El domingo 4 de octubre comenzará la definición. La PE9 – Especial Acceso Sur – Comisaría Ejido, de 18,99 kilómetros, largará a las 8.43, seguida por la PE10 – Arroyo Crespo – Valle María, de 10,39 kilómetros, desde las 9.36. Después de la asistencia, el último rulo tendrá la segunda pasada por ambos sectores, comenzando a las 11.44, mientras que la PE12 – Arroyo Crespo – Valle María, de 10,39 kilómetros, largará a las 12.37 y tendrá además la condición de Power Stage.

El cierre del Rally de Entre Ríos llegará con la PE13 – Súper Especial Camping Valle de la Ensenada, de 3,55 kilómetros, que comenzará a las 13.10s. El domingo completará 62,31 kilómetros de pruebas especiales.

Entre Diamante y Valle María, el Rally Argentino afrontará así una nueva cita de su calendario con un recorrido que combinará tramos extensos, sectores repetidos y Súper Especiales, antes de encarar la parte decisiva de la temporada.

Resumen del recorrido del Rally de Entre Ríos

Viernes 2 de octubre

13:00 hs – Shakedown Valle María - Chacra 100 (3,70 km)

20:45 hs – PSE 1 Súper Prime Campo de Jineteada Martín Fierro (1,00 km)

Sábado 3 de octubre

08:43 hs – PE 2 Pre Delta - Comisaría Ejido I (13,40 km)

09:11 hs – PE 3 Escuela 36 - Escuela 4 I (16,45 km)

09:54 hs – PE 4 Valle María - Arroyo Crespo I (9,75 km)

12:07 hs – PE 5 Pre Delta - Comisaría Ejido II (13,40 km)

12:35 hs – PE 6 Escuela 36 - Escuela 4 II (16,45 km)

13:18 hs – PE 7 Valle María - Arroyo Crespo II (9,75 km)

15:31 hs – PSE 8 Súper Especial Acceso Sur Diamante (7,45 km)

Total pruebas especiales Etapa 1: 8

Total kilómetros cronometrados: 86,65 km

Domingo 4 de octubre

08:43 hs – PE 9 Especial Acceso Sur - Comisaría Ejido I (18,99 km)

09:36 hs – PE 10 Arroyo Crespo - Valle María I (10,39 km)

11:44 hs – PE 11 Especial Acceso Sur - Comisaría Ejido II (18,99 km)

12:37 hs – PE 12 Arroyo Crespo - Valle María II – Power Stage (10,39 km)

13:10 hs – PE 13 Súper Especial Camping Valle de la Ensenada (3,55 km)

Total pruebas especiales Etapa 2: 5

Total kilómetros cronometrados: 62,31 km

Total: 13 pruebas especiales | 149,96 km cronometrados

Diamante Rally Argentino competencia Entre Ríos
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