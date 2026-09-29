Argentina París Week: Frigerio buscará posicionar a Entre Ríos como destino de inversiones

El gobernador Rogelio Frigerio participará esta semana de la Argentina París Week. El mandatario provincia viajará en la comitiva que encabezará Javier Milei.

El gobernador Rogelio Frigerio participará esta semana de la Argentina París Week, donde buscará posicionar a Entre Ríos ante empresarios e inversores internacionales a partir del potencial productivo, exportador y logístico de la provincia y de las nuevas condiciones generadas para atraer inversiones privadas.

La agenda incluirá una jornada central en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, con la participación de autoridades y referentes empresariales argentinos e internacionales.

La agenda de Frigerio en Argentina Paris Week

Durante su participación este jueves en el bloque de Agricultura, que tendrá como eje el posicionamiento de la Argentina como potencia agrícola de clase mundial, Frigerio pondrá el foco en el perfil agroindustrial de Entre Ríos, una de las principales provincias productoras de alimentos del país, y en las oportunidades existentes para agregar valor a esa producción y ampliar su llegada a los mercados internacionales.

En ese marco, destacará el récord histórico de exportaciones alcanzado en 2025, cuando las ventas entrerrianas al exterior llegaron a USD 2.115 millones.

Otro de los ejes será la ubicación estratégica de Entre Ríos y el potencial de sus puertos y su infraestructura para profundizar su participación en la Hidrovía. La intención es presentar a Entre Ríos como una plataforma logística para la producción y las exportaciones, pero también como un territorio con capacidad para recibir nuevas inversiones vinculadas a esas cadenas de valor.

Más presentaciones en la capital francesa

El viernes, Frigerio participará del segmento de comercio internacional y seguridad jurídica, organizado junto con la Cámara de Comercio Internacional (ICC), que abordará las oportunidades comerciales y de inversión vinculadas al Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para las inversiones y el comercio.

En ese marco, el gobernador hará foco en las condiciones que viene generando la provincia para facilitar la llegada de capital privado. Allí mostrará los resultados del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que ya cuenta con 171 empresas adheridas, más de $400.000 millones en inversiones comprometidas y alrededor de 3.000 nuevos puestos de trabajo proyectados.

La participación de Frigerio en París buscará así mostrar a Entre Ríos como una provincia con capacidad productiva, exportaciones récord, ventajas logísticas y reglas concretas para incentivar la inversión privada, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de producción y empleo.