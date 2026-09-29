Antonella Reding fue reconocida en Villaguay

Tras ganar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con Las Yaguaretés, Antonella Reding fue recibida por las autoridades de su ciudad.

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; Antonella Reding; la secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente, Cecilia Revoredo; y el director de Deportes, Alan Espinosa.

Antonella Reding tuvo su reconocimiento en su ciudad natal, Villaguay. La jugadora de la selección argentina femenina de rugby seven fue recibida por el intendente Adrián Fuertes; la secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente, Cecilia Revoredo, y el director de Deportes, Alan Espinosa.

Durante el encuentro, las autoridades municipales le hicieron entrega de un reconocimiento por representar a la Ciudad de Encuentros en el más alto nivel del deporte.

Rosario Central armó su fiesta en el Monumento a la Bandera tras ganarle a Estudiantes

La Selección Argentina arribó a Córdoba y fue recibido con un gran marco

“¡Un verdadero orgullo villaguayense! Antonella continúa llevando el nombre de Villaguay a lo más alto, siendo ejemplo de esfuerzo, compromiso y dedicación para las nuevas generaciones”, expresaron en las redes sociales del municipio.

La consagración de Antonella Reding

Reding fue una de las integrantes del plantel de Las Yaguaretés, que ganaron la medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El combinado Albiceleste también contó con la concordiense Paula Pedrozo (capitana).

Argentina se consagró campeón de manera invicta, cerrando su participación con una victoria por 33 a 5 frente a Colombia en la final disputada en Rosario. Reding tuvo además una actuación destacada durante el certamen, incluyendo tres tries en el triunfo argentino por 48 a 0 ante Paraguay.