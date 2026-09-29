Desde Real Madrid y el entorno del brasileño no hicieron ninguna explicación a estas increíbles fake news que surgen de las redes sociales.

En estos últimos días, comenzó a circular una insólita teoría sobre Vinicius que afirma que el brasileño desapareció sospechosamente y que fue reemplazado por otra persona después del Mundial 2026 para cumplir con sus contratos publicitarios.

Algunos usuarios de las redes aseguran que el delantero, que actualmente está disputando amistosos con la selección de Brasil, no tiene los tatuajes en el muslo que sí tiene el Vinicius de Real Madrid , por lo que el jugador que se vio en los entrenamientos de la Verdeamarela y en el empate 1-1 ante Australia no sería el verdadero.

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Además, el cambio físico que tuvo el futbolista tras la Copa del Mundo también alimenta todo tipo de conspiración. Otros llegaron a relacionar este supuesto cambio de personas con la invasión de extraterrestres que había alertado una vidente brasileña para el partido entre Escocia y Brasil en la cita mundialista.

"Tengo que contarles que volví a soñar con alienígenas invadiendo el campo de fútbol en Miami. Y vi claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegó. Yo estaba dentro de esa nave. Cuando la nave ascendió, llegó la nave nodriza y abdujo a miles de personas del campo de fútbol. Vi tantos gritos, tanto llanto, tantas lágrimas y sufrimiento", había profetizado la mujer.

Insólitas conspiraciones: aseguran que Vinicius fue reemplazado por otra persona después del Mundial

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Más allá de todas las suposiciones y teorías descabelladas, ni la selección de Brasil, ni Real Madrid y ni el entorno de Vinicius se refirieron a la situación e ignoraron por completo los distintos posteos en las redes sociales.

Este martes, Brasil le ganó 4-2 a Australia por el segundo amistoso de la pentacampeona en esta fecha FIFA. El cuarto gol definitivo lo marcó Vinicius de penal.