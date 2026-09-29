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El nuevo secretario nacional de Discapacidad sufrió un grave accidente

El secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, permanece internado en Terapia Intensiva luego de un grave accidente en la madrugada de este martes.

29 de septiembre 2026 · 18:42hs
El nuevo secretario nacional de Discapacidad

El nuevo secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, sufrió un grave accidente y permance internado. 

Pablo Di Liscia, quien asumió recientemente como nuevo secretario nacional de Discapacidad, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pirovano, luego de haber sufrido un grave accidente en la madrugada de este martes.

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El accidente del secretario de Discapacidad

De acuerdo con el parte del SAME, al que accedió NA, a las 4.30 se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta sobre la avenida General Paz, a la altura de Panamericana, frente al DOT, en sentido al Riachuelo.

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En el lugar, personal médico asistió a un motociclista de 60 años, quien presentaba politraumatismo grave, fracturas múltiples y deterioro del sensorio, por lo que fue trasladado al Hospital Pirovano con solicitud de shock room.

Según la actualización informada por el Hospital Pirovano a las 17.11, el funcionario se encuentra actualmente en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM).

La internación se conoció luego de que Di Liscia no se presentará a una actividad que tenía prevista este martes en el área de Pensiones, según fuentes de la Secretaría Nacional de Discapacidad confirmaron a NA.

Di Liscia asumió recientemente como secretario nacional de Discapacidad, luego de que el Gobierno formalizara su designación al frente del organismo. Su llegada al cargo se produjo apenas una semana atrás, tras la salida de su antecesor.

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