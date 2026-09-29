Marcos Rojo se acerca a Estudiantes: ¿qué torneos podría jugar?

El zaguero busca sellar su salida de Racing para regresar al Pincha, a priori para jugar la Copa Libertadores pero buscarán habilitarlo para todo.

Con la eliminación de la Copa Argentina en manos de Boca, la salida de Marcos Rojo de Racing a Estudiantes parece estar cada vez más cerca : el jugador dio luz verde para negociar, ya aceptó el contrato y el Pincha intenta negociar con La Academia. En caso de concretarse, podría jugar no solo las semifinales de la Copa Libertadores sino que además el resto de las competencias.

El elenco de La Plata tiene un serio problema en la defensa de cara a la serie con Flamengo, dado a que Tomás Palacios y Leandro González Pirez fueron amonestados en el Neo Química Arena frente a Corinthians y deberán cumplir una fecha de suspensión. Ante este escenario , Juan Sebastián Verón se puso en la búsqueda de un zaguero y repatriar al ex-Selección Argentina fue la principal opción.

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Con un cambio disponible por el reglamento Conmebol, jugaría las semis de Libertadores, además de la Copa Argentina, si el Pincha supera a Platense y avanza a semifinales, y la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia, que se llevará a cabo en noviembre.

Sin embargo, con el mercado de pases del fútbol argentino cerrado, deberá pedir un permiso por la lesión que sufrió Gabriel Neves, una fractura de muñeca en la derrota ante Rosario Central por la Supercopa Internacional. Si le es otorgado, Rojo podrá disputar las últimas fechas del Torneo Clausura y unos eventuales playoffs.

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En Estudiantes saben que la pelota está del lado de Racing y que será Rojo el encargado de ver cómo destraba su salida de la institución de Avellaneda. Habrá que ver cómo reacciona el zaguero ante el "no" de su actual club y si la situación puede cambiar por la insistencia desde La Plata.

La negociación entre todas las partes no puede dilatarse demasiado debido a que el Pincha tiene tiempo hasta el 9 de octubre para hacer cambios en la lista de la Libertadores y, de no concretarse lo del zaguero, tendrá que ir por otro (se mencionó, por ejemplo, a otro ex Boca como Carlos Izquierdoz).