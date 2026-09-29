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Gastón Gaudio será candidato a presidente de Independiente y estará acompañado por una leyenda del club

El ex tenista anunció que será otro aspirante al cargo en las próximas elecciones de Independiente. Ricardo Bochini sería el asesor deportivo de su gestión.

29 de septiembre 2026 · 19:59hs
El Gato Gaudio es uno de los cuatro candidatos a presidente de Independiente.

El Gato Gaudio es uno de los cuatro candidatos a presidente de Independiente.

Con la fecha de las elecciones ya confirmadas en Independiente (domingo 13 de diciembre) y tras varios idas y vueltas, Gastón Gaudio confirmó que se presentará como candidato a presidente. El ex tenista habló de sus propuestas y algunos nombres que están en carpeta en caso de que resulte electo.

Gaudio, en diálogo con Radio La Red, entre tanta incertidumbre sobre su posible candidatura, oficializó: "Me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido. Quise muchas veces ser candidato y hoy llegó el día de tomar unas responsabilidades más grandes de mi vida. Día a día se fueron dando las cosas para hacer esto con el club que amo”.

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En sus declaraciones, el ex tenista hizo énfasis en los requisitos que lo llevaron a presentarse: “Una condición que quería era que no haya gente que hiciera daño en el club en el pasado". Y agregó: "Vengo hablando con las Agrupaciones Gente de Independiente y Agrupación Puro Sentimiento Rojo. Estoy abierto a que se sumen todos. Hay que buscar la manera para estar juntos todos, buscando el bien como club. El que quiera saquear al club como los últimos 20 años, no”.

En cuanto al financiamiento y los sponsors que podrían arribar junto a él al club, reveló: “Tengo el sponsor cerrado. Es más fuerte de Independiente en su historia. Es para el pecho de la camiseta . No hay que devolver nada. No hablé del Naming del Estadio por el momento. Lo tengo guardado por si más adelante falta plata también tenerlo como alternativa”.

Ricardo Bochini será su asesor deportivo

Además, Gaudio contó que su asesor deportivo será Ricardo Bochini y que ya tiene cerrado al director deportivo: “Fue jugador. Ya va a llegar el momento de dar el nombre. Era el que yo quería”. Y añadió: "Si vos ponés un director deportivo serio no hay acuerdos con representantes. Hablé con Joan Patsy y Víctor Orta como posibles Directores Deportivos y me enamoré. Son un nivel muy alto. También hablé con el Beto Alfaro Moreno”.

También dijo que uno de los jugadores que quiere que vuelva al club es Esequiel Barco, con el que hace algunos días se viralizó una foto de ellos jugando al pádel, antes de que el nuevo candidato a presidente viaje a reunirse con el Emir de Qatar.

Gastón Gaudio no quiere las SAD

A través de la pregunta sobre convertir a Independiente en una Sociedad Anónima Deportiva, Gaudio expresó: “Todo lo que tengo en mi vida lo tengo por un club. Yo me forme en un club social. No se me cruza por la cabeza una SAD. No se puede comprar amor. ¿Se imaginan al Real Madrid siendo empresa?“.

Para concluir la entrevista, se refirió a cómo afrontaría el gran pasivo que dejará esta actual Comisión Directiva al irse de la institución: "Independiente tiene muchos ingresos para bajar el pasivo. Pasa que se malgastó el dinero en compras ridículas. Hay 92 mil socios que pagan la cuota y somos 5 millones de hinchas, es un país”.

“Hay que sanear a Independiente pero no será de un día para otro. Tampoco es que llegamos y vamos a ganar”, cerró.

Gastón Gaudio es el cuarto candidato a presidente confirmado en la antesala de las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 13 de diciembre. Enrique Sacco, Luciano Nakis y Daniel Bertoni son los otros aspirantes al cargo.

Independiente Gastón Gaudio Elecciones Ricardo Bochini
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