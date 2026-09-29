Uno Entre Rios | Ovación | Manchester City

Un tribunal halló culpable al Manchester City por contratos truchos y falsificar más de 900 millones de libras

Manchester City podría afrontar castigos como la quita masiva de puntos o la expulsión del campeonato, además de quita de títulos e indemnizaciones a rivales.

29 de septiembre 2026 · 17:26hs
A Manchester City podrían quitarle varios de sus títulos.

A Manchester City podrían quitarle varios de sus títulos.

Una comisión reguladora independiente declaró culpable al Manchester City de casi la totalidad de los más de 100 cargos presentados por la Premier League entre 2009 y 2018. El fallo concluyó que incurrió en "pagos truchos", al inflar ingresos por 855,2 millones de libras y ocultar gastos por 66,2 millones (un fraude total de 921,4 millones).

Según la resolución, la dirigencia actuó con la intención directa de eludir las reglas del Fair Play Financiero y violó gravemente sus deberes de cooperación y buena fe.

Manchester City en problemas.

Las sanciones que enfrenta Manchester City tras la resolución del tribunal independiente

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El informe reveló que, de los 949,9 millones de libras declarados formalmente como patrocinio de empresas de Abu Dabi (como Etihad o Etisalat), solo 119,3 millones provinieron realmente de las marcas.

Los 830,7 millones restantes salieron en secreto del bolsillo de Abu Dhabi United Group (ADUG), el grupo propietario del club vinculado al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Richard Masters, mandamás de la Premier League, calificó la resolución como la “más significativa en la historia” del torneo.

La sanción final se fijará en un posterior proceso disciplinario, donde no se descartan castigos durísimos como la quita masiva de puntos o la expulsión del campeonato, además de la quita de títulos e indemnizaciones a rivales.

¿Qué dijeron en Manchester City?

El Manchester City reaccionó con un comunicado en el que manifestó su “decepción y sorpresa” y reiteró su inocencia, con la promesa de aportar pruebas irrefutables.

El CEO del club, Ferran Soriano, envió un mensaje al personal de la institución para garantizar la veracidad de los patrocinios e informar que apelarán la sentencia.

El club tiene plazo hasta el viernes 2 de octubre para recurrir ante una nueva comisión de tres miembros, en un trámite que durará un máximo de cinco días y cuya resolución final llegará en un lapso de 12 semanas.

Los clubes que podrían beneficiarse

Ante la espera de lo que sucederá con Manchester City, el Manchester United y el Liverpool podrían ser los principales beneficiados por las sanciones. El período de la investigación abarca entre 2009 y 2018, etapa en la que el conjunto Citizen levantó ocho títulos, cuatro de los cuales irían, en partes iguales, para su clásico rival y para el equipo que dirigía el alemán Jürgen Klopp.

Así, en caso de que la penalidad elegida sea la quita de los títulos obtenidos en la etapa de la investigación, el Manchester United y el Liverpool serían los más favorecidos: se le asignaría la Premier League 2011/12 y la 2017/18 al primero de ellos, mientras que los “Reds” ganarían la Premier de 2013/14 y la Copa de la Liga de la temporada siguiente.

Además, el Stoke City recibiría la FA Cup de 2011, el Chelsea se quedaría con la Community Shield 2012, el Sunderland ganaría la Copa de la Liga 2013/14 y el Arsenal sería declarado campeón de la Copa de la Liga 2017/18.

Manchester City Tribunal
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