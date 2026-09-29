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El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

En este Día Mundial del Corazón, Salud promueve buenos hábitos y bienestar emocional para cuidar la salud cardiovascular.

29 de septiembre 2026 · 13:23hs
El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

Imagen ilustrativa

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

Desde el año 2000, la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció el 29 de septiembre como el Día Mundial del Corazón con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.

En el marco del Día Mundial del Corazón, el Ministerio de Salud de Entre Ríos convoca a los profesionales de la salud a concientizar sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la importancia de hábitos que contribuyen a una vida saludable. También invita a promover la salud mental como parte del bienestar cardiovascular.

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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen un importante problema de salud pública y representan la principal causa de muerte a nivel mundial. Forman parte del grupo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), responsables de aproximadamente el 63 por ciento de los 57 millones de muertes que se producen anualmente en el mundo. En nuestro país y en la provincia, las ECV explican alrededor del 30 por ciento de las defunciones. Una proporción importante de su impacto puede reducirse mediante la prevención, la detección temprana y el adecuado control de los factores de riesgo.

Situación en Entre Ríos

En este marco, los equipos de salud tienen un papel fundamental: cada consulta, control y encuentro comunitario puede convertirse en una oportunidad para la prevención cardiovascular. "Profundizar sobre los factores de riesgo y la promoción de hábitos saludables siempre es vital en materia de salud cardiovascular", indicó la cardióloga Brenda Miglioli, integrante del equipo técnico de ECNT de la Dirección de Estrategias Sanitarias.

La profesional precisó: "En nuestra provincia, más del 40 por ciento de la población adulta padece hipertensión arterial y el 25 por ciento, obesidad. Además, la prevalencia de consumo de tabaco es del 22 por ciento, sólo un 3,7 por ciento de los entrerrianos consume las cinco porciones de frutas y verduras indicadas, y cuatro de cada 10 adultos no se mueven lo suficiente". Por ello recomendó: "Cocinar sin sal, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados como snacks, realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física, evitar la exposición al humo de tabaco y realizarse controles médicos regulares para conocer la presión arterial, los niveles de colesterol y medir el riesgo cardiovascular son pautas que previenen estas patologías".

Finalmente, la salud mental forma parte del bienestar integral y debe ser considerada en la atención de las enfermedades crónicas y cardiovasculares. Por ello es fundamental detectar señales de alerta como estrés persistente, ansiedad, aislamiento e irritabilidad, entre otros factores que favorecen el aumento del riesgo cardiovascular.

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