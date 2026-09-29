Tras las últimas lluvias el río Uruguay tendrá una tendencia ascendente

Desde la Represa de Salto Grande informaron que el río Uruguay subirá en los próximos días. Hubo lluvias abundantes en las cuencas inmediatas.

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anticipó que el nivel del río Uruguay irá en ascenso.

Entre el lunes y las primeras horas de este martes se han producido copiosas lluvias en la cuenca inmediata del Lago de Salto Grande en el río Uruguay. El fenómeno se ve reflejado en los datos de la Red Telemétrica de la Represa de Salto Grande, con valores en varios casos superiores a los 90 milímetros e incluso en una situación puntual, por encima de los 100.

Mientras tanto, el río Uruguay ha superado la barrera de los 8 metros, ubicándose en 8,40 en el Puerto de Concordia, en la tarde de este martes. Las lluvias han sido especialmente intensas en zonas vecinas al embalse del complejo binacional. Por ejemplo, en Federación alcanzó los 97 milímetros desde el 28 de septiembre hasta este martes a las 8 de la mañana. En Salto Grande la magnitud del fenómeno fue similar: 93 milímetros.

Algo más al norte, en Santa Ana, las precipitaciones sumaron en igual período 78 mm; Chajarí 57; Paso de los Libres 56 y Monte Caseros 48. Del lado uruguayo, hubo lluvias abundantes. Especialmente en Alto Arapey, donde el pluviómetro de la red telemétrica de Salto Grande registró 115 milímetros, entre el lunes y primeras horas del martes. Mientras esto sucedió en las inmediaciones del lago, más al sur, en el puerto de Concordia, la lluvia sumó 41 milímetros.

La situación tras las lluvias río arriba

En el curso norte del río, en territorio misionero y brasileño, las alturas tendieron a normalizarse en un contexto en el que no hubo nuevas precipitaciones significativas, aunque queda por saber si el clima lluvioso no terminará afectando también a esa parte de la cuenca alta del río Uruguay.

El reporte desde Represa de Salto Grande

El reporte diario de este martes emitido por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anticipó que el nivel del río hasta este miércoles a las 15, se ubicaría entre 8 y 9,40 metros. En las primeras horas de este martes, el nivel había alcanzado los 8,20 y subía, arrimándose al tope previsto.

En ese mismo parte, Salto Grande había anticipado que el embalse tendería a los 34,70 metros. A la hora 0, según el informe de Prefectura Naval Argentina, alcanzó los 34,29.

Según el organismo que administra el complejo binacional, “el nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días”.