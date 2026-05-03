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Rowing, campeón por duplicado del Campeonato Regional de Clubes

Rowing se consagró tanto en Caballeros como en Damas, tras imponerse en las finales sobre el Club República de Italia y Estudiantes, respectivamente.

3 de mayo 2026 · 20:08hs
Rowing se impuso en el clásico y festejó.

kiricochoph

Rowing se impuso en el clásico y festejó.
Rowing realizó una campaña perfecta y se trajo el trofeo de Caballeros.

Prensa PRC

Rowing realizó una campaña perfecta y se trajo el trofeo de Caballeros.

La gloria fue toda Albiceleste en Rosario. El Paraná Rowing Club fue el gran campeón del Campeonato Regional de Clubes (CRC) NEA A, tanto en Caballeros como en Damas, y los trofeos se vienen desde La Chicago Argentina hasta la Costanera Baja de la capital entrerriana.

Los primeros en disputar la final, en la cancha 1 del Estadio Mundialista Luciana Aymar, fueron los varones. El Remero se midió con el Club República de Italia de Concepción del Uruguay, al que derrotó por 2 a 1. Mateo Bonnín, a los 7 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para los de La Histórica; mientras que el goleador del certamen, Genaro Molteni, dio vuelta la historia a los 10 minutos del cuarto inicial y a los nueve minutos del cuarto parcial para llegar a los 11 tantos.

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De esta manera, Rowing redondeó una campaña perfecta, en la que ganó sus seis partidos (4-0 a Hípico de Concordia, 4-0 a Paysandú Golf Club, 4-1 a Taraguy de Corrientes en la primera fase; 7-1 a Hockey Club de Resistencia en semifinal y el mencionado 2-1 a República de Italia).

El plantel Albiceleste estuvo compuesto por Matías Aguilar, Joaquín Arellano, Santiago Basiliquiotis, José Manuel Cabrera, Ignacio Colonna, Faustino Falco, Catriel Fiorito, Tomás Mildemberger, Valentín Molteni, Genaro Molteni, Gerónimo Monzón García, Carlos Obregón, Guillermo Oliva, Nicolás Pastori, Gregorio Piloni Izaguirre, Brian Suquilvide, Facundo Valentín, Estanislao Vicentín, Mirko Wallingre y Justo Wallingre. En el cuerpo técnico están Nicolás Sequeira (DT), Ignacio Almirón (PF) y Sebastián Piloni (JE).

Entre los Caballeros también compitió Paracao, que este domingo en su segundo partido del triangular de reclasificación, igualó 0 a 0 con Jockey de Venado Tuerto y quedó séptimo.

Rowing Azul se quedó con el clásico y festejó en Damas

El partido que cerró la competencia fue la final del Campeonato Regional de Clubes NEA A de Damas, en el que se jugó el clásico paranaense entre Rowing Azul y Estudiantes Negro. Tras un partido cerrado, en el que ambos equipos jugaron con los dientes apretados no regalando absolutamente nada en el sintético, el marcador finalizó igualado sin goles, por lo que la definición del título se estiró a los penales australianos.

En esta instancia, las Remeras tuvieron más puntería para imponerse por 2 a 1 (convirtieron Luana Cáceres y Martina Ocanto Baroli, mientras que Sara Velásquez anotó para el CAE) y levantar el trofeo. El PRC gritó campeón tras una campaña en la que sólo ganó un partido y empató los cuatro restantes: en la primera fase fue 1-1 con Náutico El Quillá de Santa Fe, 2-1 con Atlético del Rosario B y 2-2 con Talleres Rojo; en la semifinal fue 1-1 (2-0 en penales) con Newell's Old Boys y la final 0-0 (2-1) con Estudiantes Negro.

El plantel de Rowing Azul estuvo integrado por Ariadna Martínez, Micaela Ledesma, Martina Quintana, Lupe Cersofios, Milena Minni, Naya Abichain, Candela Caino, Josefina Domínguez, Nayla Díaz Gauna, Renata Sieber, Priscila Heinzenreder, Martina Baroli, Delfina Bertossi, Lucía Ibaquez, Maitena Saurin, Valentina Leineker, Luana Cáceres, Martina Della Ghelfa, Sofía Correa y Agustina Rodríguez. En el cuerpo técnico estarán Tomás Ruiz (DT), Catriel Fiorito (AT), Alexis Lariche (PF), Claudio Belotti (videoanalista) y María Luz Carbonell (JE).

Al último lugar del podio en el CRC NEA A se subió el otro representante que tuvo la Federación Entrerriana de Hockey (FEH), Talleres Rojo, que en el partido por el tercer y cuarto puesto se impuso en un partidazo sobre Newell's. Tras igualar 4-4, ganó 4-3 en los penales.

En el ascenso del Campeonato Regional de Clubes

En la final de la categoría C, que se disputó en Resistencia, Tilcara perdió 2-1 con Jaguareté de Corrientes, pero ascendió para la próxima temporada. Mientras que por el tercer y cuarto puesto, Paracao derrotó 2-1 a Regatas de Resistencia A.

En el Verde fueron galardonadas Francisca Reggiardo, como mejor jugadora del torneo, y Guillermina Dramasco como goleadora con cuatro tantos. Mientras que del cuadro Auriazul, la arquera Guillermina Rufiner Lescano fue la valla menos vencida.

En la división D, que se jugó en Concepción del Uruguay, Capibá terminó en la sexta ubicación tras caer por 2-1 en su último partido contra Guaraní Antonio Franco de Posadas. El Social y Deportivo Achirense fue el campeón.

Mientras que en la categoría F, en Resistencia, Rowing Blanco quedó cuarto tras perder por el tercer y cuarto puesto contra CRAI B por 4-0. El campeón fue el Club Hípico de Concordia.

Rowing Campeonato Regional de Clubes Rosario Hockey sobre césped
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