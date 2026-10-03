En un partido sin equivalencias, Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en la previa de la despedida de Messi

La selección argentina vapuleó 7-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental, que lució completo en poco más de la mitad, en el que fue su segundo amistoso después de la Copa del Mundo. Los tantos fueron convertidos por Lautaro Martínez, Diallo -en contra-, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. Vale mencionar que el conjunto africano acudió con mayoría de Sub 23 ya que un retraso en el itinerario llevó a su delegación a aterrizar en Buenos Aires recién este sábado pasado el mediodía. El próximo martes será la despedida de Lionel Messi en el mismo escenario, ante Benín. Dirigió el chileno José Cabero.

Desde el penal que le cometieron a Agustín Giay al minuto 2 de partido hasta la jugada que se gestó antes del pitazo final, que culminó con gol de cabeza de Simeone, no hubo equivalencias entre los equipos, tal como era de esperarse. El cuadro dirigido por Lionel Scaloni fue dueño del encuentro de principio a fin, pero no desde la posesión de la pelota sino además con profundidad y situaciones de gol. No fue casualidad que en apenas 12 minutos ya ganara 3-0 por los tantos de Lautaro, que falló un penal pero convirtió en el rebote, uno en propia valla y el de Prestianni, que debutó en la red.

Los africanos solamente atinaron a defender y tuvieron en su arquero Razak Guira su mejor arma, ya que el 7-0 pudo ser más abultado de no haber sido por su buena actuación. Todavía en la primera mitad, Nico Paz y Julián ampliaron la diferencia que se registró en todo momento y que evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias, pero le sirvió a la Albiceleste para calificar este amistoso como Clase A para que sus suspendidos purguen una fecha más de sanción (Nahuel Molina tiene 5 pendientes y Leandro Paredes 8, mientras que Thiago Almada ya quedó limpio).

En el complemento, tras un aluvión de cambios, Mastantuono hizo el sexto tras la asistencia de Lautaro y apenas hubo una aproximación de los burkineses que terminó con remate débil a las manos del Dibu Martínez, que prácticamente no transpiró. Con la cantidad de modificaciones y el hecho de que se reunieran en campo varios debutantes y novatos para la celeste y blanca, al dueño de casa se le hizo difícil sostener el nivel de la primera mitad, pero así y todo generó varias chances para ampliar antes de que Giuliano decorara el score en la última. Un remate de Nico González, un tiro libre de Mastantuono y dos disparos de Santiago Castro (el segundo se estrelló en el travesaño) fue el repertorio nacional.

Con este resultado, Argentina ratificó la goleada anterior ante Bolivia (4-0) y lleva 16 triunfos en los últimos 17 partidos que disputó: solo perdió la final del Mundial contra España. Ahora la expectativa estará centrada en el partido del próximo martes, desde las 20, contra Benín en el mismo escenario. Lionel Messi, quien viajará desde Rosario mañana, se acoplará al grupo y hará un entrenamiento previo el lunes antes de dar el adiós definitivo a una de las camisetas que más ama.

En un partido sin equivalencias, Argentina goleó a Burkina Faso desde el arranque