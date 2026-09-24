Magdalena Garro se bañó de oro en el K4 y volvió a hacer historia en los Juegos Suramericanos

La entrerriana Magdalena Garro se consagró campeona en el K4 500 metros femenino de canotaje de velocidad en los Juegos Suramericano 2026.

La palista entrerriana Magdalena Garro se consagró campeona en el K4 500 metros femenino de canotaje de velocidad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La representante del Club Regatas Uruguay integró la embarcación argentina junto a Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto, que se impuso este jueves en la Laguna Setúbal y le dio al país una nueva medalla dorada.

El cuarteto argentino completó los 500 metros en 1 minuto, 31 segundos y 25 centésimas , registro que le permitió quedarse con el primer puesto de una competencia que había sido postergada durante la jornada del miércoles debido a las condiciones climáticas y los fuertes vientos que afectaron el desarrollo de las pruebas.

Para Garro se trató de una nueva consagración en el ámbito continental y de la confirmación de su vigencia entre las principales referentes argentinas del canotaje de velocidad. La entrerriana volvió a subirse a lo más alto del podio en una prueba en la que Argentina había conseguido el oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

La embarcación nacional fue construyendo su victoria desde los primeros metros y terminó imponiendo condiciones sobre sus principales rivales. Detrás de las argentinas se ubicó Colombia, mientras que Chile completó el podio.

Las colombianas Narem Molina, Tatiana Muñoz, Ximena Rodríguez y Mónica Hincapié finalizaron en el segundo lugar con un tiempo de 1:34.40, a 3 segundos y 15 centésimas de las campeonas. El tercer puesto quedó para Chile, representado por Daniela Castillo, Fernanda Sepúlveda, Francisca Medina y Florencia Muñoz, que registraron 1:36.56, a 5 segundos y 31 centésimas de la embarcación argentina.

Un equipo con sello entrerriano

Uno de los aspectos destacados del triunfo argentino es que las cuatro integrantes del K4 son entrenadas por la paranaense Micaela Maslein, quien tuvo un rol importante en la preparación del equipo para afrontar esta competencia.

De esta manera, el oro obtenido en la Laguna Setúbal también tuvo una fuerte presencia entrerriana. Garro, representante del Club Regatas Uruguay, compartió la embarcación con Sequeira, mientras que desde la conducción técnica estuvo la paranaense Maslein.

La victoria llegó además en un escenario conocido para el deporte entrerriano, ya que la Laguna Setúbal es uno de los espacios donde se desarrollan las competencias de canotaje de velocidad de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La competencia había quedado pendiente del miércoles debido a los fuertes vientos. Las condiciones no permitieron desarrollar la prueba con normalidad y obligaron a la organización a trasladarla para este jueves. La espera, sin embargo, no modificó el objetivo del equipo argentino, que finalmente pudo concretar una actuación contundente y quedarse con el título.

La defensa de un oro que ya tenía historia para Magdalena Garro

El triunfo de Garro y sus compañeras permitió además mantener a Argentina en lo más alto de esta especialidad después de la consagración conseguida en Asunción 2022.

En aquella edición de los Juegos Suramericanos, el K4 500 femenino argentino también había obtenido la medalla dorada. En esa oportunidad, la embarcación estuvo integrada por la histórica Sabrina Ameghino, Paulina Contini, Candelaria Sequeira y Lucía Dalto, quienes completaron la prueba en 1:38.11.

Cuatro años después, Sequeira y Dalto volvieron a formar parte del K4 campeón, mientras que Garro y Barreiro se sumaron a la embarcación para darle continuidad al dominio argentino en la distancia.

El registro conseguido este jueves, además, fue sensiblemente inferior al logrado en Asunción. El nuevo cuarteto argentino cruzó la línea de llegada en 1:31.25, mostrando una mejora significativa en el tiempo respecto de la edición anterior.