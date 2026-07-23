Ocho días junto a Lionel Scaloni: cómo se construyó su biografía autorizada

“Es para entender cómo logró todo lo que logró esta persona que nos hizo tan felices”, resumió Diego Borinsky, el autor de la biografía de Lionel Scaloni.

Diego Borinsky pasó ocho días en Mallorca, donde vive Lionel Scaloni , y pudo compartir momentos con el entrenador de la Selección Argentina. El periodista, autor de la biografía autorizada del actual director técnico del subcampeón del mundo, contó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) cómo fue el proceso de construcción de un libro que demandó más de un año de trabajo y más de 40 entrevistas.

Durante esa estadía, el periodista acompañó al entrenador a ver un partido de uno de sus hijos, presenció el entrenamiento de otro, fue a su casa y también pudo conversar con integrantes de su entorno familiar. Además, viajó a Pujato para conocer a los padres, los hermanos y el lugar donde Scaloni creció. El trabajo también incluyó entrevistas a integrantes de su cuerpo técnico, excompañeros y personas que fueron importantes en las distintas etapas de su vida.

Biografía

El resultado fue una obra de 544 páginas y más de 40 entrevistas. Según contó Borinsky, el propio Scaloni participó activamente del proceso: “Él corrigió todo, me marcó cosas y definimos la tapa juntos. Yo prefería más una foto y él prefería otra”.

El libro fue publicado a fines de 2025 y permitió al periodista reconstruir la historia del entrenador desde distintos ángulos. Borinsky explicó que su vínculo con Scaloni comenzó mucho antes de la realización de la biografía. En el año 2000, cuando trabajaba en la revista El Gráfico, tuvo una conversación telefónica con el entonces futbolista del Deportivo La Coruña, club en el que se consagró campeón de la liga española. “Scaloni es muy querido en La Coruña. Jugó ocho años y es el club con el que está más identificado, donde jugó más tiempo”, explicó.

Sin embargo, el interés por escribir sobre él creció especialmente después de su llegada a la Selección Argentina. Borinsky recordó que, cuando Scaloni asumió como entrenador, recibió numerosas críticas, pero que a él le llamó la atención su manera de expresarse y su personalidad. “Uno se pone un poco del lado del más débil”, explicó el periodista, quien comenzó a entusiasmarse aún más con la historia luego de la consagración en la Copa América 2021, título que puso fin a una sequía de 28 años sin títulos para la Selección Mayor.

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Entrevista y escritura

A partir de entonces, comenzó a insistir con el representante de Scaloni para realizar el libro. Borinsky ya había escrito biografías de Marcelo Gallardo, Andrés D'Alessandro y otros protagonistas del fútbol, pero el proyecto sobre el entrenador de la Selección tuvo una dificultad particular: lograr entrevistarlo.

“Lo más difícil para mí fue poder verlo a Scaloni”, reconoció. La editorial se reunió con el representante en octubre de 2023, pero recién pudo encontrarse personalmente con el entrenador en noviembre de 2024. Entre enero y febrero de 2025 se produjeron los restantes encuentros. Durante esos 13 meses, Borinsky avanzó con la investigación y entrevistó a numerosas personas vinculadas con la vida de Scaloni. Entre ellas, excompañeros y figuras relevantes de su carrera, como Mauro Silva, Javier Irureta y otros protagonistas de su paso por el Deportivo La Coruña y las selecciones juveniles.

El periodista buscaba que el libro estuviera terminado antes de la Copa América 2024, pero la demora en los encuentros con Scaloni lo obligó a cambiar los planes. Fue entonces cuando encontró la estructura definitiva de la obra. “Dije: ‘Ya sé, voy a hacer a Scaloni en 100 historias’”, relató. Así nació una biografía compuesta por un centenar de relatos breves que recorren diferentes momentos de la vida del entrenador, desde su carrera como futbolista hasta su llegada a la Selección y la obtención de los títulos más importantes.

Una intimidad desconocida

Durante su estadía en Mallorca, el periodista también pudo conocer aspectos de la vida familiar de Scaloni que no suelen aparecer públicamente. “Se abrió un montón cuando estuve en Mallorca. Me contó cosas que no imaginé”, sostuvo Borinsky. Incluso, cuando le planteó que sería interesante entrevistar a su esposa y a sus hijos, Scaloni se ocupó personalmente de acercarlos al hotel donde estaba hospedado el periodista. “Al día siguiente me dice: ‘Bueno, te los llevo al hotel’. Y me los trajo a donde yo estaba hospedado. Se fue un rato para que yo pudiera entrevistarlos”, contó.

Borinsky también recordó distintas escenas familiares que le permitieron conocer otra faceta del entrenador. Entre ellas, un partido de uno de sus hijos, al que Scaloni acompañó y sobre el que luego conversó con el periodista. La relación con su esposa también ocupa un lugar importante en la biografía. El periodista contó que el libro aborda cómo se conocieron, cómo comenzó la relación y el rol que ella tuvo en los momentos de mayor incertidumbre del entrenador.

Según Borinsky, la esposa de Scaloni fue un sostén fundamental durante los momentos en los que el técnico dudó sobre su continuidad al frente de la Selección. Además, contó que ella fue quien lo impulsó a buscar ayuda profesional cuando notó que no estaba pudiendo disfrutar plenamente de todo lo conseguido. “Le dice: ‘No puede ser que no disfrutes con todo lo que ha pasado, después de ganar el Mundial y todo’”, relató.

Un hombre detrás del entrenador

El libro sobre Scaloni busca mostrar no solamente al entrenador que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial, sino también al hombre detrás de esos logros.

Borinsky destacó especialmente la posibilidad de entrevistar a los seis integrantes de la denominada mesa chica del cuerpo técnico y también al exfutbolista paranaense Roberto Fabián Ayala. “Es para conocer un poquito más y entender cómo logró todo lo que logró esta persona que nos hizo tan felices”, resumió.

La biografía autorizada, publicada a fines de 2025, se encuentra disponible en las principales librerías del país y también cuenta con una edición digital. Para su autor, se trata de una oportunidad de acercarse a una figura que, pese a haber alcanzado los máximos logros del fútbol mundial, mantiene un perfil bajo y una personalidad alejada de los grandes focos. “Es una persona muy especial”, concluyó Borinsky.

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Diego Borinsky

Borinsky también habló sobre sus comienzos y explicó que su llegada al periodismo no fue una decisión inmediata. Durante su adolescencia estudió en el Colegio Nacional Carlos Pellegrini y, al momento de elegir una carrera universitaria, recurrió a una orientación vocacional.

El resultado no fue el esperado. “Me salió biología, veterinaria y no sé cuántas cosas más. La que me hizo la orientación vocacional debe tener pedido de captura de Interpol”, bromeó. Finalmente, descubrió una escuela práctica de periodismo y decidió seguir ese camino. Desde joven tenía interés por la información deportiva y acostumbraba leer la sección de deportes de los diarios.

Su padre inicialmente le pidió que no abandonara la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, por lo que durante un tiempo combinó ambas actividades. “Después me dediqué al periodismo. Guardé el título, pero no reniego ni mucho menos”, explicó. Borinsky también reveló su identificación futbolística: “Soy hincha de River”.