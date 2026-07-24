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Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Luego de la intensa participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, el defensor gualeyo Lisandro Martínez regresó a su ciudad natal para disfrutar de unos días de descanso

24 de julio 2026 · 11:56hs
Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial 2026

Luego de la intensa participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, el defensor gualeyo Lisandro Martínez regresó a su ciudad natal para disfrutar de unos días de descanso y continuar con la recuperación de la lesión que sufrió durante la final ante España.

Lisandro Mart&iacute;nez eligi&oacute; Gualeguay para descansar tras el Mundial

Lisandro Martínez eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial

Según pudo saber El Debate Pregón, el futbolista se alojó durante estos días en una reconocida estancia ubicada en las cercanías de Gualeguay, donde compartió tiempo con su entorno más cercano, lejos de la exposición pública y enfocado en su recuperación física.

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En las últimas horas comenzaron a conocerse algunas imágenes del defensor en la ciudad, confirmando su paso por Gualeguay tras el regreso al país luego de la Copa del Mundo.

Lisandro permanecería hasta hoy o mañana, cuando emprendería viaje para reincorporarse a sus compromisos profesionales y continuar con la rehabilitación de la lesión que lo obligó a abandonar la final del Mundial antes del cierre del primer tiempo.

Lisandro Martínez Mundial 2026 Selección Argentina
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