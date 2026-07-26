Miles de vecinos de Gualeguay acompañaron el emotivo homenaje al defensor de la Selección argentina, que regresó a su ciudad tras el Mundial 2026.

La Costanera de Gualeguay se vistió de celeste y blanco para recibir a uno de sus hijos pródigos. Miles de vecinos participaron este domingo del homenaje organizado por la Municipalidad para reconocer a Lisandro Martínez , quien regresó a su ciudad natal luego de integrar el plantel de la Selección argentina en el Mundial 2026. El defensor fue ovacionado, firmó autógrafos, se sacó fotos con los presentes y no ocultó su emoción al reencontrarse con su gente.

El futbolista llegó acompañado por su familia y fue recibido entre aplausos, banderas argentinas y cánticos. Chicos, jóvenes y adultos esperaron durante horas para saludar al defensor surgido en Club Urquiza de Gualeguay, que hoy es una de las grandes referencias del seleccionado nacional y del Manchester United.

Durante el acto, Martínez tomó la palabra y dejó un mensaje que despertó una fuerte ovación. "Lo único que quiero es dejar mi legado en el fútbol", expresó el entrerriano, quien además agradeció el acompañamiento que recibe desde sus primeros pasos en el deporte y destacó el afecto que siempre le brinda la comunidad gualeya.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando su madre, Silvina, habló sobre el vínculo que el futbolista mantiene con su ciudad. "Mi hijo siempre se acuerda de Gualeguay", aseguró, al remarcar que, pese a la exitosa carrera internacional de Lisandro, nunca perdió el contacto con sus raíces ni con las personas que lo acompañaron desde pequeño.

El mundialista Lisandro Martínez recibió el cariño de todo Gualeguay

El reconocimiento había sido convocado por la Municipalidad de Gualeguay, que invitó a los vecinos a asistir con camisetas y banderas argentinas para agradecerle al defensor por representar a la ciudad y a Entre Ríos en la máxima cita del fútbol mundial. Desde temprano, la Costanera comenzó a poblarse de familias que quisieron compartir una tarde especial junto al campeón del mundo.

El recibimiento se transformó en una verdadera fiesta popular. Hubo abrazos, selfies, camisetas para firmar y constantes muestras de afecto hacia uno de los deportistas más importantes que dio la provincia en los últimos años. Martínez correspondió el cariño con paciencia y cercanía, saludando a cada uno de los presentes y dedicando varios minutos a dialogar con los más chicos.

El homenaje llegó apenas días después de otra distinción realizada en Gualeguay, donde fueron inauguradas gigantografías en reconocimiento a tres futbolistas que dejaron una huella en la historia de la Selección argentina: Jorge Burruchaga, Ramón Medina Bello y el propio Lisandro Martínez, un símbolo del presente albiceleste y orgullo permanente para toda la comunidad entrerriana.

Una multitud lo recibió en Gualeguay