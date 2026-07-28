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Lisandro Martínez y Marcos Senesi: proponen declararlos ciudadanos ilustres

Un proyecto de ley propone declarar ciudadanos ilustres de Entre Ríos a los jugadores de la Scaloneta, Lisandro Martínez y Marcos Senesi

28 de julio 2026 · 10:54hs
Un proyecto de ley propone declarar ciudadanos ilustres de Entre Ríos a lso jugadores de la Scaloneta

Un proyecto de ley propone declarar ciudadanos ilustres de Entre Ríos a lso jugadores de la Scaloneta, Lisandro Martínez y Marcos Senesi

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone declarar ciudadanos ilustres de la provincia de Entre Ríos a Lisandro Martínez y Marcos Senesi, los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol, ambos nacidos en la provincia.

La iniciativa declara Ciudadano Ilustre de la Provincia de Entre Ríos a Lisandro Martínez, nacido en Gualeguay, "en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva, a su representación de la Provincia de Entre Ríos y de la República Argentina como integrante de la Selección Argentina de Fútbol, y por constituirse en un ejemplo de esfuerzo, compromiso, disciplina y excelencia para las presentes y futuras generaciones".

Lisandro Martínez reconoció el afecto de todo Gualeguay.

El mundialista Lisandro Martínez recibió el cariño de todo Gualeguay

Lisandro Martínez recibirá una distinción en su ciudad natal.

Lisandro Martínez será homenajeado en Gualeguay

Se propone tambien declarar Ciudadano Ilustre de la Provincia de Entre Ríos al señor Marcos Senesi, nacido en Concordia, "en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria deportiva, a su representación de la Provincia de Entre Ríos y de la República Argentina como integrante de la Selección Argentina de Fútbol, y por constituirse en un ejemplo de dedicación, profesionalismo, perseverancia y superación personal".

"La presencia de ambos jugadores en la Selección Argentina constituye un motivo de profundo orgullo para Entre Ríos. Su desempeño deportivo refleja valores esenciales como el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, la humildad, el respeto y el compromiso, transformándolos en referentes para miles de niñas, niños y jóvenes que encuentran en el deporte una herramienta de desarrollo personal y social", expresa el texto de Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos).

"Resulta especialmente significativo que dos entrerrianos, oriundos de ciudades emblemáticas como Gualeguay y Concordia, hayan alcanzado simultáneamente el máximo nivel de representación deportiva nacional. Ello constituye un hecho de relevancia institucional que enaltece a toda la provincia y reafirma el potencial humano y deportivo de Entre Ríos", reproduce Bicameral.

Lisandro Martínez Marcos Senesi Ciudadano Ilustre Selección Argentina
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