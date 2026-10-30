Liga Femenina: Rocamora quiere extender su gran presente

Desde las 21 recibirá a Hindú de Buenos Aires en el Paccagnella. Las Rojas lideran la Conferencia Sur de la Liga Femenina con puntaje ideal

Tomás de Rocamora recibirá este viernes a Hindú de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una nueva presentación en la Liga Femenina de Básquet. Este juego, correspondiente a la Conferencia Norte, se disputará a partir de las 21 en el estadio Julio César Paccagnella.

El Rojo tuvo un inicio de temporada ideal en el que edificó tres victorias en sus primeras tres presentaciones. En su presentación en la temporada las dirigidas por Sabrina Scevola derrotaron a Chañares, en en James Craik.

Posteriormente disputó dos juegos en La Histórica, con sendas victorias. En primer turno superó a Instituto de Córdoba. Luego venció a San José de Mendoza para ubicarse en lo más alto de las posiciones.

Esta noche, Las Rojas buscarán prolongar su gran andar ante Hindú, su único escolta. La H inició su camino con una derrota como local ante Instituto de Córdoba. Luego construyó tres triunfos en serie al derrotar a Sociedad Española de San Luis, San José de Mendoza y Chañares.

Otros juegos por la Liga Femenina

Esta noche también jugarán, por la Conferencia Centro, Regatas de San Nicolás-Náutico de Rosario. Por la Conferencia Sur se medirán Vélez-El Bigua de Neuquén y Boca-Independiente de Neuquén.