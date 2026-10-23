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Liga Argentina: Rocamora cantó victoria en su estreno como local

El Rojo venció 77 a 75 a Pergamino Básquet en su tercera presentación en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina. El lunes recibirá a River Plate.

23 de octubre 2026 · 12:49hs
Valentino Occhi

Prensa Tomás de Rocamora

Valentino Occhi, figura de la victoria de Rocamora ante Pergamino. 

Tomás de Rocamora celebró su primera victoria en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. En su estreno como local el Rojo derrotó 77-75 a Pergamino Básquet. El próximo lunes volverá a jugar en el estadio Julio César Paccagnella frente a River Plate.

Valentino Occhi fue la figura del juego con 20 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. Jeremías Diotto y Lucas Latorre sumaron 12 puntos cada uno mientras que Franco Maeso terminó con 10. En la visita, el mejor fue Adriano Maretto con 13 unidades, 6 tableros y 6 pases gol. Como goleador terminó Jeremías Ledesma con 16 puntos

El partido tuvo muchos ingredientes, fue parejo la mayor parte de la noche, estuvo más de 40 minutos parado por la humedad del parqué y tampoco le faltaron momentos calientes que, por ejemplo, le costaron al local la descalificación de Jeremías Diotto apenas iniciado el último cuarto.

El primer cuarto fue parejo y se lo llevó la visita 22-24. A partir del segundo, Rocamora pasó a dominar las acciones con buenas labores de Krapp y Diotto, quienes sumaron puntos valiosos o los ya muy buenos que había logrado Occhi en el primer tramo. Pergamino tuvo en Ledesma como su mejor arma con tres triples (45-37).

La visita volvió con todo del descanso largo, igualó 45-45 y obligó a Sebastián Amato a parar las acciones. Maretto fue determinante en el equipo de Pagura, Latorre cortó una sequía de cinco minutos sin que Rocamora anote y quedaron 60-58.

El mejor cierre para Rocamora

Arrancó el último cuarto y una antideportiva le costó a Diotto la descalificación porque ya tenía una técnica de un cruce previo con Repetti en el primer tiempo. El trámite se hizo palo y palo, el Rojo tuvo una máxima de cuatro puntos pero la mano caliente de Capponi dejó el tablero en llamas.

Un último triple de Latorre le dio a Rocamora la ventaja que terminó siendo decisiva pero antes de eso hubo pasajes vibrantes en los que Pergamino tuvo sus chances de torcer la historia.

Liga Argentina Rocamora Pergamino
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