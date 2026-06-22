Scaloni valoró la clasificación de Argentina y llenó de elogios a Messi: "Es impresionante"

El entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y habló sobre la actuación de Argentina y de la clasificación.

La Selección Argentina volvió a mostrar autoridad en el Mundial 2026. Con un sólido triunfo por 2-0 frente a Austria en la segunda fecha del Grupo J, el equipo dirigido por el santafesino Lionel Scaloni aseguró su clasificación a los 16avos de final y ratificó su candidatura en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Una vez consumada la victoria, el entrenador argentino analizó el encuentro en conferencia de prensa, destacó la respuesta del equipo en momentos complejos y elogió especialmente a Lionel Messi, figura absoluta de la noche con un doblete decisivo.

El encuentro no fue sencillo para la Albiceleste. Si bien Argentina logró imponerse en el marcador y mostró pasajes de buen fútbol, Austria presentó resistencia, presionó alto por momentos y obligó al conjunto nacional a sostener la intensidad durante gran parte del partido. En ese contexto, Scaloni remarcó la importancia de saber adaptarse a distintos escenarios dentro de un mismo encuentro.

La palabra de Scaloni

“Fue similar al partido con Argelia, con un rival que tiene jugadores de jerarquía, que te ponen las cosas difíciles y físicamente están bien. Hay cosas para corregir, pero ganando es todo más fácil”, expresó el entrenador, dejando en claro que, pese al triunfo, todavía hay aspectos del funcionamiento colectivo que deben mejorar.

El técnico también relativizó la sensación de superioridad que por momentos pareció mostrar el conjunto austríaco. Para Scaloni, el dominio territorial o la posesión del rival no siempre se traduce en verdadero peligro.

“Estoy convencido de que cuando el rival intentó ponernos dificultad, no estoy tan seguro si esa supremacía se vio reflejada en tiros al arco”, analizó. Con esa reflexión, el DT subrayó que Argentina logró sostenerse defensivamente incluso en los pasajes más incómodos del partido.

Uno de los aspectos que más valoró el entrenador fue la capacidad del equipo para resistir y competir aun cuando el trámite no resultó favorable. La Selección volvió a exhibir una de las características que la definieron en los últimos años: fortaleza mental y espíritu competitivo.

“Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Hoy por momentos, sin que ellos nos pongan en dificultad, sufrimos”, sostuvo Scaloni. Sus palabras reflejan una lectura equilibrada: Argentina mostró carácter, aunque también dejó señales de cierta incomodidad que deberá corregir de cara a los próximos compromisos.

Más allá del análisis táctico, el técnico también hizo referencia al vínculo entre el equipo y la gente. La ilusión del público argentino crece partido tras partido y la clasificación anticipada alimenta el sueño de volver a pelear por el máximo trofeo.

“La gente se ilusiona de ver al equipo, de ver cómo compite y disfruta”, señaló el entrenador, visiblemente conforme con el rendimiento general de sus dirigidos.

Respecto a la clasificación a la siguiente ronda, Scaloni prefirió mostrarse satisfecho, aunque con prudencia. El DT evitó caer en triunfalismos y recordó que cada partido en una Copa del Mundo presenta exigencias diferentes.

“Contentos. Parecía que iba a ser fácil y no, han visto los dos partidos”, afirmó, en alusión a las dificultades que atravesó el equipo tanto en el debut como en este segundo compromiso.

Argentina, campeona del mundo en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, vuelve a posicionarse entre las selecciones candidatas al título. Sin embargo, Scaloni mantiene su habitual discurso de cautela y mesura. Para el entrenador, todavía queda mucho camino por recorrer.

“Hay un montón de selecciones que pueden ser campeones del mundo y van a competir. Algunas de las grandes va a ganar, nosotros vamos a estar en la pelea pero va a ser duro para todos”, expresó.

Sus declaraciones reflejan una postura lógica en un torneo tan exigente como el Mundial: respeto por todos los rivales, humildad y confianza en el propio trabajo.

Con la clasificación ya asegurada, Argentina ahora mira hacia adelante con confianza. La Scaloneta sigue avanzando en el Mundial 2026 con la solidez de un equipo competitivo, el respaldo de una estructura consolidada y, una vez más, con un Messi decisivo que continúa escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol argentino.