Noruega venció a Irak 4-1 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goles de Noruega fueron anotados por Erling Haaland (28' y 42' PT), Leo Östigard (31' ST) y Kristian Thorstvedt (51' ST), mientras que Aymen Hussein marcó para Irak (38' PT). Las estadísticas del partido indican que Noruega tuvo una posesión del 59% frente al 41% de Irak, con 11 tiros al arco para Noruega y 10 para Irak. Los Vikingos Rojos comienzan su camino en el Mundial 2026 con tres puntos, por delante de les Bleus por diferencia de gol a falta del duelo entre ambos. En lo que respecta a los Leones de la Mesopotamia, por ese mismo desempate están por detrás de Senengal.
Noruega le ganó a Irak 4 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026
Noruega goleó a los Leones de Mesopotamia en Boston por la fecha 1 de la Copa del Mundo, encuentro correspondiente al Grupo I.
16 de junio 2026 · 21:08hs
Lo que sigue para Noruega e Irak
El próximo partido de Noruega será contra Senegal el 22 de junio a las 21:00 hs en el estadio Nueva York, mientras que Irak se enfrentará a Francia el mismo día a las 18 en el estadio Filadelfia. Tras este encuentro, Noruega se posiciona 1° en la tabla del Grupo I, mientras que Irak ocupa el 4° lugar. No se reportaron tarjetas rojas durante el partido.