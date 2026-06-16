Uno Entre Rios | Ovación | Noruega

Noruega le ganó a Irak 4 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Noruega goleó a los Leones de Mesopotamia en Boston por la fecha 1 de la Copa del Mundo, encuentro correspondiente al Grupo I.

16 de junio 2026 · 21:08hs
Haaland marcó dos goles para Noruega.

Haaland marcó dos goles para Noruega.

Noruega venció a Irak 4-1 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goles de Noruega fueron anotados por Erling Haaland (28' y 42' PT), Leo Östigard (31' ST) y Kristian Thorstvedt (51' ST), mientras que Aymen Hussein marcó para Irak (38' PT). Las estadísticas del partido indican que Noruega tuvo una posesión del 59% frente al 41% de Irak, con 11 tiros al arco para Noruega y 10 para Irak. Los Vikingos Rojos comienzan su camino en el Mundial 2026 con tres puntos, por delante de les Bleus por diferencia de gol a falta del duelo entre ambos. En lo que respecta a los Leones de la Mesopotamia, por ese mismo desempate están por detrás de Senengal.

Lo que sigue para Noruega e Irak

El próximo partido de Noruega será contra Senegal el 22 de junio a las 21:00 hs en el estadio Nueva York, mientras que Irak se enfrentará a Francia el mismo día a las 18 en el estadio Filadelfia. Tras este encuentro, Noruega se posiciona en la tabla del Grupo I, mientras que Irak ocupa el lugar. No se reportaron tarjetas rojas durante el partido.

Argentina juega en Kansas City.

Argentina iguala con Argelia en su debut mundialista en Kansas City

Coudet y  pasó la escoba en River junto a la dirigencia.

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

Noruega Irak Mundial 2026
Noticias relacionadas
Kylian Mbappé se perfila para goleador del Mundial 2026.

Francia inició con el pie derecho su participación en el Mundial 2026

El podio de Gualeguaychú que entregó la victoria de Martín Miraglio.

El TC 850 tuvo su paso por Gualeguaychú y el ganador fue Martín Miraglio

mundial 2026: scaloni tiene la formacion para el debut de la seleccion argentina

Mundial 2026: Scaloni tiene la formación para el debut de la Selección Argentina

El Oráculo del Mundial, una propuesta para leer la historia de la Selección Argentina

El Oráculo del Mundial, una propuesta para leer la historia de la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

Argentina iguala con Argelia en su debut mundialista en Kansas City

Argentina iguala con Argelia en su debut mundialista en Kansas City

El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento para Argentina

El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento para Argentina

Concordia: Prefectura rescató al lobo marino visto en el río Uruguay

Concordia: Prefectura rescató al lobo marino visto en el río Uruguay

Ultimo Momento
Argentina iguala con Argelia en su debut mundialista en Kansas City

Argentina iguala con Argelia en su debut mundialista en Kansas City

El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento para Argentina

El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento para Argentina

Concordia: Prefectura rescató al lobo marino visto en el río Uruguay

Concordia: Prefectura rescató al lobo marino visto en el río Uruguay

Noruega le ganó a Irak 4 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Noruega le ganó a Irak 4 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

La Municipalidad de Paraná controla los terrenos por falta de mantenimiento

La Municipalidad de Paraná controla los terrenos por falta de mantenimiento

Policiales
En Concordia secuestraron 19 animales por maltrato

En Concordia secuestraron 19 animales por maltrato

Federación: aguardan resultados de autopsia para saber cómo murió Thiago Ocampo

Federación: aguardan resultados de autopsia para saber cómo murió Thiago Ocampo

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Ovación
Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

Bombazo en River: Coudet borró a 11 jugadores y redefine el futuro del plantel

El TC 850 tuvo su paso por Gualeguaychú y el ganador fue Martín Miraglio

El TC 850 tuvo su paso por Gualeguaychú y el ganador fue Martín Miraglio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

Está el plantel de Los Pumitas para el Mundial Junior

Está el plantel de Los Pumitas para el Mundial Junior

La provincia
Concordia: Prefectura rescató al lobo marino visto en el río Uruguay

Concordia: Prefectura rescató al lobo marino visto en el río Uruguay

La Municipalidad de Paraná controla los terrenos por falta de mantenimiento

La Municipalidad de Paraná controla los terrenos por falta de mantenimiento

Paraná: en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre se realizó una colecta externa

Paraná: en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre se realizó una colecta externa

Paraná: vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Paraná: vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Entre Ríos: oficializaron el Régimen General de Concursos para la Administración Pública

Entre Ríos: oficializaron el Régimen General de Concursos para la Administración Pública

Dejanos tu comentario