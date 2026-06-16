Noruega le ganó a Irak 4 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Noruega venció a Irak 4-1 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goles de Noruega fueron anotados por Erling Haaland (28' y 42' PT), Leo Östigard (31' ST) y Kristian Thorstvedt (51' ST), mientras que Aymen Hussein marcó para Irak (38' PT). Las estadísticas del partido indican que Noruega tuvo una posesión del 59% frente al 41% de Irak, con 11 tiros al arco para Noruega y 10 para Irak. Los Vikingos Rojos comienzan su camino en el Mundial 2026 con tres puntos, por delante de les Bleus por diferencia de gol a falta del duelo entre ambos. En lo que respecta a los Leones de la Mesopotamia, por ese mismo desempate están por detrás de Senengal.