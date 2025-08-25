No lo aguantó: River Plate empató con Lanús en el final

River Plate igualó con Lanús 1 a 1 de visitante por la sexta fecha del torneo. El Millonario no supo mantener la ventaja.

River Plate no logró sostener la ventaja y empató 1-1 frente a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 . El equipo que conduce Marcelo Gallardo lideraba en soledad el Grupo B gracias al gol de Gonzalo Montiel , pero un tanto agónico de Rodrigo Castillo para el conjunto local sentenció la igualdad definitiva.

El encuentro tuvo a ambos equipos alternando el dominio en la mitad de la cancha, aunque River impuso condiciones en los primeros pasajes del duelo. En la segunda etapa, el partido se tornó más friccionado y Lanús contó con chances a través de envíos al área y ataques por las bandas. Una de las llegadas más claras del conjunto local se produjo mediante un centro de Galarza desde la izquierda que Castillo definió por encima del travesaño.

El marcador se abrió en favor del conjunto de Núñez a los 31 minutos del complemento cuando Giuliano Galoppo bajó un centro ejecutado por Quintero hacia el segundo palo y dejó la pelota servida para que Montiel definiera al poste izquierdo del arquero Nahuel Losada, que ya había intervenido en varias oportunidades para impedir el segundo tanto visitante. El equipo local continuó insistiendo durante los minutos finales del partido mediante la vía de los centros cruzados, y fue desde allí que llegó el empate.

Cuando todo indicaba que River sumaría tres puntos vitales en la lucha por la cima de la zona, un desborde de Lanús derivó en un centro con leve desvío que conectó Castillo por el segundo palo y selló el empate. La situación dejó sin festejo a los dirigidos por Gallardo, que igualmente se mantienen como líderes del grupo B, un punto por encima de Vélez.

La formación de River Plate presentó variantes respecto del partido anterior frente a Libertad, con la inclusión de jugadores como Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo y Lautaro Rivero. La estrategia de Gallardo respondió a la cercanía del compromiso de octavos de final por Copa Argentina ante Unión, por lo que preservó a futbolistas de mayor desgaste, como Enzo Pérez, Marcos Acuña, Díaz e Ignacio Fernández, quienes no formaron parte de la convocatoria. En tanto, Maximiliano Salas regresó a la lista y ocupó un lugar en el banco de suplentes, ingresando en el complemento.

Minuto a minuto

49’ST: ¡GOL DE LANÚS!

En una de las últimas jugadas, Castillo convierte el empate tras un centro rasante que desvían en el camino y le queda la pelota servida frente al arco.

47’ST: Armani tapó un remate de Watson

Si bien el futbolista de Lanús remató forzado de volea y no era seguro que la pelota ingresara, el arquero de River estuvo atento para despejar con los puños.

45’ST: se juegan cinco minutos más

44’ST: Lanús intenta con un remate de Canale

Tras bajar una pelota aérea con el pecho Méndez, el defensor paraguayo le pegó exigido muy alto.

33’ST: último cambio en River Plate

Ingresa Giorgio Costantini en lugar de Galoppo.

31’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras un centro pasado que Galoppo bajó de manera perfecta, apareció Gonzalo Montiel para abrir el marcador. Es el décimo tanto en 167 partidos con la camiseta millonaria del defensor.

29’ST: doble cambio en Lanús

Ingresan Dylan Aquino y Armando Méndez en reemplazo de Gonzalo Pérez y Toto Salvio.

17’ST: Doble cambio en River

Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi ingresan en lugar de Sebastián Boselli y Facundo Colidio.

15’ST: Maxi Salas remató y por poco no convierte

Fuerte remate a distancia del delantero, que picó mal y complicó a Losada, que justo alcanza a manotear al córner.

11’ST: primer cambio en Lanús

Ingresa Franco Watson en lugar de Alexis Segovia.

7’ST: Fuerte caída de Milton Casco

El defensor de River intentó barrer y se le trabó la rodilla izquierda en el césped. Automáticamente pidió asistencia y luego de unos segundos, continuó con el partido.

Con cambios, comenzó el segundo tiempo

En River Plate, ingresaron Maximiliano Salas y Juanfer Quintero en reemplazo de Miguel Borja y Juan Cruz Meza.

40 minutos: Armani salvó a River

Lanús tuvo dos chances en una. Primero Marceino Moreno enganchó dentro del área y sacó un latigazo, que bien tapó el arquero millonario. En el rebote, Sasha Marcich le pegó de volea muy alta.

38 minutos: todo Lanús reclamó penal

Marcelino Moreno picó en soledad, se metió al área pero el control le quedó largo justo para definir. En ese momento, fue barrido por Lautaro Rivero y automáticamente pidió infracción. Para el árbitro Rey Hilfer y el VAR no fue nada.

32 minutos: Gallardo mandó a hacer ejercicios a cuatro jugadores del banco

Montiel, Driussi, Salas y Juanfer Quintero intensifican sus movimientos precompetitivos. ¿Se vienen para el complemento?

28 minutos: gran contragolpe de Lanús

Marcelino Moreno tuvo el gol, tras una memorable corrida de Castillo, pero cuando remató justo lo bloquearon y la pelota se fue al córner.

20 minutos: Galoppo, otro que llevó peligro

Tras una serie de rebotes en la defensa de Lanús, el mediocampista de River recibió una pelota que no terminaba de bajar y le pegó de volea, muy desviado.

14 minutos: Galarza tuvo el gol, pero definió mal

Juan Cruz Meza llegó al fondo por la banda derecha y envió un centro que terminó en el remate del mediocampista paraguayo, forzado y desviado.

12 minutos: Armani controla una acción de peligro de Lanús

El defensor Sasha Marcich, de lateral, envió la pelota al área chica que fue peinada, pero atento salió el arquero de River a contener.

2 minutos: Borja se perdió un gol increíble

El Colibrí recibió un perfecto de Galarza pero definió mal frente al arco totalmente vacío, ya que el arquero Losada había quedado en el camino.

La formación de River vs. Lanús, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Juan Cruz Meza, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Lanús vs. River, por el Torneo Clausura

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.