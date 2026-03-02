Uno Entre Rios | Ovación | Chacho Coudet

El Chacho Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

El Chacho Coudet dirigió la práctica del lunes y les confirmó a sus dirigidos que se iba. Sólo resta un arreglo entre las partes para que llegue a Núñez.

2 de marzo 2026 · 16:29hs
Chacho Coudet en su última práctica en Alavés.

El acuerdo entre el Chacho Coudet y River es total. El contrato hasta diciembre de 2027 ya está arreglado y el DT está a apenas horas de convertirse oficialmente en el sucesor de Marcelo Gallardo. De hecho, este lunes se despidió de sus dirigidos en Alavés y espera por el arreglo final entre los clubes para viajar a Argentina.

Recién luego de la derrota del viernes sufrida ante Levante, Christian Bragarnik reconoció contactos con la entidad de Núñez, que llevaron a una serie de llamadas virtuales durante este fin de semana, con Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli de un lado, y Coudet y su representante del otro. En estos encuentros se ratificó lo que antes se había hablado de manera indirecta y el nuevo vínculo quedó a sola firma de ser confirmado.

River Plate juega de visitante.

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

Durante la práctica de este lunes, el entrenador de 51 años le comunicó al plantel que ya no seguiría en su cargo (Quique Sánchez Flores pica en punta para ser su reemplazante). En el predio Ibaia, donde se entrena el Alavés, el Chacho fue sometido al clásico pasillo (paseíllo le llaman en España) como despedida y luego, junto a parte de su cuerpo técnico, comenzaron los preparativos para la inminente partida rumbo a Buenos Aires.

Todos los involucrados coinciden en que su designación como nuevo entrenador de River no corre ningún riesgo, pero todavía falta arreglar su desvinculación formal del club español. Lo más probable es que la misma se consiga a través de un resarcimiento económico por la rescisión unilateral de contrato, que sería con dinero aportado por el Millonario. Como sea, desde las oficinas del Monumental aseguran que esta no será una traba y que incluso podría quedar arreglado este mismo lunes.

¿Cuándo llegará el Chacho Coudet a Núñez?

El Millonario visitará este lunes a Independiente Rivadavia, en Mendoza, con la conducción técnica de Marcelo Escudero. Tras el encuentro, el plantel retornará a Buenos Aires y no descartan que la vuelta a los entrenamientos ya sea con Eduardo Coudet a la cabeza. Aunque esto puede llegar a dilatarse, el escenario más optimista lo tiene al Chacho al frente del equipo este mismo miércoles (jueves a más tardar).

Si se da de esta manera y el paro dispuesto por AFA y apoyado por los clubes para este fin de semana se mantiene, habrá tiempo para que el nuevo cuerpo técnico - Patricio Graff no será su ayudante de campo, resta definir su reemplazante - se familiarice con el plantel y se prepare para su debut ante Huracán, el jueves 12 de marzo en Parque Patricios. Si, en cambio, no hay cese de actividades, el estreno podría ser este domingo en el Monumental, ante Atlético Tucumán.

Chacho Coudet Alavés River Marcelo Gallardo
