Mientras espera la llegada de Coudet, River Plate igualó ante Independiente Rivadavia en Mendoza

River empató 1 a 1 bajo el interinato de Marcelo Escudero y se prepara para el arribo del Chacho, quien suplirá la salida de Marcelo Gallardo.

River e Independiente Rivadavia igualaron 1 a 1 este lunes por noche en el Estadio Malvinas Argentinas, por la octava fecha del Torneo Apertura. En un contexto particular para el Millonario, que venía de despedir a Marcelo Gallardo en el Monumental y a la espera del anuncio de Eduardo Coudet como nuevo entrenador, el equipo de Núñez sumó un punto ante el líder de la Zona B.

El encuentro fue intenso y cambiante. El conjunto mendocino golpeó primero a los 17 minutos del primer tiempo con un verdadero golazo de Gonzalo Ríos. Tras un despeje corto en un córner, el mediocampista capturó el rebote en la medialuna y sacó un remate inatajable para Santiago Beltrán.

El Chacho Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

Antes y después del tanto, Independiente Rivadavia fue superior en varios pasajes. A los tres minutos, Beltrán ya había salvado a River tras un descuido defensivo que dejó a Elordi mano a mano. Más tarde, el arquero volvió a lucirse ante un cabezazo de Florentín, sosteniendo con vida a su equipo en el peor momento.

Cuando el local dominaba y parecía más cerca del segundo, River encontró la igualdad. A los 37 minutos, Ian Subiabre envió un centro preciso desde la derecha y Gonzalo Montiel apareció en el área para conectar de cabeza y poner el 1-1. El lateral sorprendió en ofensiva y le dio aire a un equipo que no lograba hacer pie.

En el complemento, el Millonario intentó asumir el protagonismo. Sebastián Driussi probó desde la medialuna, pero su remate se fue desviado. También hubo polémica a los 16 minutos, cuando un pelotazo impactó en la mano de Studer dentro del área. Todo River reclamó penal, pero Facundo Tello consideró que fue fortuita y el VAR no intervino.

Con el correr de los minutos, el partido se tornó friccionado. Subiabre y Freitas fueron amonestados, y sobre el final se produjo un durísimo choque de cabezas entre Martínez Quarta y Montiel que obligó a detener el juego para la atención médica.

Los ingresos de Salas, Colidio, Kevin Castaño y Cristian Jaime no lograron modificar el desarrollo. River buscó, pero careció de claridad en los últimos metros, mientras que Independiente Rivadavia sostuvo el orden y defendió el punto.

El empate dejó sensaciones encontradas: el local mantuvo su invicto y sigue prendido arriba en la Zona B, mientras que River, en plena transición institucional y futbolística, mostró carácter para reaccionar, aunque continúa sin encontrar regularidad.

Minuto a Minuto

49'St final del partido

Los ingresos de Salas y Colidio no sumaron.

41’ST: durísimo choque de cabezas en River Plate

Martínez Quarta y Montiel sufrieron un fuerte golpe y el defensor central se llevó la peor parte. Automáticamente, Tello paró el partido para que los asistan.

37’ST: cambio en River Plate

Ingresa Kevin Castaño en lugar de Sebastián Driussi.

36’ST: Freitas buscó la personal

Montiel robó una pelota y encabezó el contraataque, descargó para Freitas, quien en velocidad entró al área, enganchó y remató, débil. Abajo embolsó Nicolás Bolcato.

30’ST: Freitas es amonestado

El juvenil de River Plate llegó tarde y bajó a Studer, ganándose la tarjeta amarilla.

25’ST: cambio en River Plate

Ingresa Cristian Jaime en lugar de Ian Subiabre.

20’ST: Subiabre es amonestado en River Plate

El juvenil llegó a destiempo y pisó a Crego. Tello automáticamente sancionó infracción y amarilla para el delantero. El VAR chequeó por un posible planchazo, pero no hubo llamado,

16’ST: todo River Plate reclamó penal

Un pelotazo que impactó en la mano de Studer fue pedida con vehemencia por Montiel y sus compañeros. Para el árbitro Facundo Tello fue fortuita, lo mismo entendió el VAR que no lo corrigió.

12’ST: Sebastián Driussi recibió en la medialuna y probó

El remate del delantero de River se fue ancho. El Millonario ajustó la marca y domina el pleito en Mendoza.

9’ST: Villa comandó el ataque pero no se entendió con Sartori

El colombiano picó a pura velocidad, agrupó rivales y en la puerta del área descargó para el delantero, que no alcanzó a definir. Atento estuvo Beltrán para controlar.

Comenzó el segundo tiempo

Con los mismo protagonistas, ya se juega el complemento en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

45 minutos: final del primer tiempo

Final del primer tiempo. Independiente Riv. (M) y River Plate se van al descanso.

37 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Gonzalo Montiel cabeceó un impecable centro enviado por Subiabre. En el peor momento del equipo, el Millonario alcanzó la igualdad en Mendoza.

34 minutos: Fausto Vera prueba desde lejos

River Plate no puede generar jugadas de peligro y el remate de media distancia es la única opción. El mediocampista intentó, pero la pelota se fue muy desviada.

31 minutos: Atajadón de Beltrán

Otra vez el arquero de River Plate evitó el gol de Independiente Rivadavia. Tras un gran centro de Villa, Florentín ganó en lo alto y cabeceó perfecto; pero se encontró con una estupenda reacción del guardameta.

28 minutos: Freitas peleó una pelota en el fondo y casi anota Galván

Los futbolistas surgidos de la cantera de River Plate buscaron la reacción y la fortuna en un rebote le jugó a favor a Independiente Rivadavia, que es superior.

22 minutos: Elordi se perdió el segundo

Otra vez el lateral recibió un gran pase de Florentín pero su remate de primera se fue muy desviado.

17 MINUTOS: GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Tras un despeje en un córner, Gonzalo Ríos impactó de lleno y anotó un golazo desde la medialuna; inatajable para Santiago Beltrán.

12 minutos: River Plate volvió a llevar peligro con un disparo de Subiabre

River volvió a circular con criterio la pelota de un lado al otro en el campo de juego, la acción finalizó con un remate cruzado del juvenil.

3 minutos: Beltrán salvó a River Plate

Montiel se confió, no atacó la pelota y por el fondo entró Elordi, quien recibió solo en el área para el gol. Sin embargo, el arquero millonario tuvo una gran reacción al bloquear su remate.

3 minutos: Villa y Subiabre, los primeros en intentar con remates a distancia

El colombiano tomó una pelota perdida tras un despeje corto de la defensa de River y remató, pero justo lo interceptaron. En la acción siguiente, fue el juvenil Subiabre quien probó desde media distancia, desviado.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Así forma Independiente Rivadavia

Alfredo Berti dispuso el siguiente equipo para enfrentar a River Plate: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fenández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

River Plate, con equipo confirmado

Los elegidos por el entrenador interino Marcelo Escudero son: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; y Sebastián Driussi.