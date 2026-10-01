Diego Placente se manifestó en contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras Rurales

Diego Placente replicó en las redes sociales un posteo que acusaba de "vende patria" a quienes apoyan la medida.

El entrenador de la Selección Argentina de Fútbol en juveniles, Diego Placente, se manifestó en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revocó la derogación de la denominada Ley de Tierras Rurales. El exdefensor de Argentinos Juniors y River Plate utilizó sus redes sociales para expresar su oposición a la medida.

El ex defensor de Argentinos Juniors y River Plate, entre otros equipos, utilizó sus redes sociales para dejar en claro su postura en oposición a la medida, la cual ya rechazó en varias oportunidades, exponiendo los efectos negativos que las modificaciones generarían en el territorio nacional.

En esta oportunidad, replicó en sus historias un reel de info ambiental ecológica, en donde comunicaron la decisión de la Corte Suprema de la Nación, y los apuntaron de "vende patria".

Diego Placente, siempre comprometido

Tiempo atrás, el propio Placente se había manifestado en contra de la Ley de Glaciares y los incendios en la Patagonia, dos de los temas ecológicos más resonantes en el último