Newell's y Estudiantes cierran la 10ª fecha del Torneo Clausura

La Lepra y el Pincha se medirán desde las 19 en Rosario. Ambos llegan golpeados y quieren remontar en el Torneo Clausura.

30 de septiembre 2025 · 07:41hs
Este martes se termina otro capítulo del Torneo Clausura.

Newell’s y Estudiantes jugarán este martes, desde las 19, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, en el duelo que cerrará la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Dirigirá Andrés Merlos y televisará TNT Sports.

La Lepra atraviesa un mal pasar que lo dejó en el anteúltimo lugar de la Zona A, sólo por delante de Aldosivi. Por otro lado, el Pincharrata buscará ganar para subirse a la punta y dejar atrás la eliminación a manos de Flamengo por la Copa Libertadores.

¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

Polémica igualdad entre Barracas Central y Belgrano

Cómo llegan Newell's y Estudiantes

El conjunto rosarino necesita ganar para superar un mes para el olvido, en el que perdió el clásico con Rosario Central, fue eliminado de Copa Argentina por Belgrano. La situación generó que los hinchas se autoconvocaran pidiendo por elecciones anticipadas, aumentando la tensión. Al respecto, el entrenador Cristian Fabbiani dijo “tener fuerzas para continuar” y que “los contratos están para cumplirse”, mientras que su esposa, Gimena Vascon, realizó un filoso posteo, que posteriormente eliminó, con la leyenda: “hermosa cama”, tras la derrota por 3 a 0 ante el Pirata.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez deberán reponerse del amargo trago que supuso la eliminación por penales a manos del Flamengo, en la que dejaron una buena imagen pese a la caída. Ahora, únicamente con el Torneo Clausura por delante, van en busca de sumar para escalar hasta la cima de la Zona B y acercarse a los puestos de tabla anual que otorgan una plaza en competiciones internacionales.

