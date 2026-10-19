Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

Personal de la Policía de Entre Ríos detuvo a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína en el interior de su vagina.

19 de octubre 2026 · 21:38hs
En Concordia

En Concordia, detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína. 

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, llevó adelante un operativo durante este lunes en inmediaciones de ruta 4 y calle Juana Duarte, en uno de los ingresos al barrio El Silencio de Concordia. El procedimiento consistió en el control de un colectivo que transportaba personal de tareas de cosecha.

LEER MÁS: Federación: dos hombres detenidos con cocaína y marihuana en un operativo vehicular

El operativo en Concordia

Durante el operativo intervino el detector de narcóticos “Mali” junto a su guía, quienes realizaron controles sobre las distintas personas presentes en el sector. A partir de las marcas efectuadas por el perro y con la intervención del fiscal Dr. Tomás Tscherning, se solicitaron las correspondientes órdenes de requisa personal, las cuales fueron autorizadas por la jueza de Garantías Dra. María Gabriela Seró.

Como resultado de las medidas, una de las solicitudes arrojó resultado positivo: la encargada de la cuadrilla de cosecha llevaba la droga oculta en el interior de su vagina, contenida dentro de un conservante. Tras el procedimiento, se procedió al secuestro de un total de 60 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína.

Las demás solicitudes practicadas a los demás pasajeros arrojaron resultado negativo. En tanto, el personal de la División Drogas Peligrosas realizó las diligencias correspondientes sobre la sustancia hallada, y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Concordia Cosecheros dosis cocaína
Noticias relacionadas
concordia inaugura el 5° salon anual de fotografia de entre rios

Concordia inaugura el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

De la denuncia también tomó conocimiento la Departamental de Escuelas y esperan que haya una investigación.

Denuncian un presunto caso de abuso sexual en escuela de Concordia

concordia: hallaron un toxico mezclado con semillas en un allanamiento por matanza de aves

Concordia: hallaron un tóxico mezclado con semillas en un allanamiento por matanza de aves

Con más de 100 editoriales, cerró la Feria Provincial del Libro

La Feria Provincial del Libro reunió a grandes autores en Concordia

Ver comentarios

Lo último

Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros

Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros

Concordia: detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

Concordia: detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

Con el VAR como protagonista, Sarmiento y Barracas Central empataron

Con el VAR como protagonista, Sarmiento y Barracas Central empataron

Ultimo Momento
Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros

Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros

Concordia: detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

Concordia: detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

Con el VAR como protagonista, Sarmiento y Barracas Central empataron

Con el VAR como protagonista, Sarmiento y Barracas Central empataron

Rogelio Frigerio entrenó boxeo en el Club Banfield de Paraná

Rogelio Frigerio entrenó boxeo en el Club Banfield de Paraná

Newells se acomodó en el Torneo Clausura con una victoria clave ante Central Córdoba

Newell's se acomodó en el Torneo Clausura con una victoria clave ante Central Córdoba

Policiales
Concordia: detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

Concordia: detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Exigimos justicia: el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

"Exigimos justicia": el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros

Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros

El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo

El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo

RINI: hay inversiones por US$ 266 millones y casi 3.000 empleos en Entre Ríos

RINI: hay inversiones por US$ 266 millones y casi 3.000 empleos en Entre Ríos

Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública

Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública

Paraná: el municipio intimó a 190 propietarios por veredas en mal estado y el 70% cumplió

Paraná: el municipio intimó a 190 propietarios por veredas en mal estado y el 70% cumplió

Dejanos tu comentario