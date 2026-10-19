Personal de la Policía de Entre Ríos detuvo a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína en el interior de su vagina.

En Concordia, detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, llevó adelante un operativo durante este lunes en inmediaciones de ruta 4 y calle Juana Duarte, en uno de los ingresos al barrio El Silencio de Concordia. El procedimiento consistió en el control de un colectivo que transportaba personal de tareas de cosecha.

Durante el operativo intervino el detector de narcóticos “Mali” junto a su guía, quienes realizaron controles sobre las distintas personas presentes en el sector. A partir de las marcas efectuadas por el perro y con la intervención del fiscal Dr. Tomás Tscherning, se solicitaron las correspondientes órdenes de requisa personal, las cuales fueron autorizadas por la jueza de Garantías Dra. María Gabriela Seró.

Como resultado de las medidas, una de las solicitudes arrojó resultado positivo: la encargada de la cuadrilla de cosecha llevaba la droga oculta en el interior de su vagina, contenida dentro de un conservante. Tras el procedimiento, se procedió al secuestro de un total de 60 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína.

Las demás solicitudes practicadas a los demás pasajeros arrojaron resultado negativo. En tanto, el personal de la División Drogas Peligrosas realizó las diligencias correspondientes sobre la sustancia hallada, y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.