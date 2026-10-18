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Se abren los cuartos de final del Torneo Clausura de Paraná Campaña

Cañadita Central-Viale FBC, Tuyango-Unión Agrarios, Deportivo Bovril-Atl. María Grande y Unión de Crespo-Litoral jugarán por el certamen de Paraná Campaña.

18 de octubre 2026 · 07:14hs
Atlético María Grande es uno de los equipos que lucha por el título de Paraná Campaña.

Prensa Paraná Campaña

Atlético María Grande es uno de los equipos que lucha por el título de Paraná Campaña.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) disputará este domingo los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, por las copas Osvaldo El Abuelo González y Roberto Ridolfi. Los cuatro encuentros de ida de Primera División se jugarán desde las 16.10, en una jornada que marcará el inicio de una nueva etapa eliminatoria en la lucha por el título.

El campeón vigente, Viale FBC tendrá una exigente visita a Cañadita Central de Seguí, equipo que año tras año se ilusiona con su primera consagración en el fútbol chacarero.

Mientras que el máximo ganador de la historia de este certamen, Unión Agrarios Cerrito, se presentará en Piedras Blancas frente a Deportivo Tuyango, ilusionado con poder dar el batacazo.

Además, Deportivo Bovril recibirá a Atlético María Grande y Unión de Crespo será local ante Litoral de María Grande.

Las series se definirán por puntos en los dos encuentros. En caso de igualdad, se tendrá en cuenta la diferencia de goles y, si persiste el empate, la clasificación a semifinales se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

Paraná Campaña Torneo Clausura Unión Agrarios Cañadita Central
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