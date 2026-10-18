River se floreó en el Mario Kempes y derrotó 3 a 0 a Belgrano en un partido clave

Tras el empate en Junín que complicó el panorama en el Torneo Clausura y la tabla anual, River ganó en Córdoba con goles de Galván, Correa y Almada.

Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, titulares en un River que necesita ganar.

Ángel Correa es la figura de River en Córdoba.

Tras el empate en Junín que complicó el panorama en el Torneo Clausura y la tabla anual, River venció este domingo por 3 a 0 a Belgrano en Córdoba. El Millonario visita a uno de los animadores del Grupo B en el estadio Mario Alberto Kempes. El primer gol llegó sobre el final del primer tiempo por Tomás Galván.

La segunda conquista fue en el inicio del complemento, por intermedio de Ángel Correa. En tanto, Thiago Almada marcó el tercero a los 27'.

Fecha 13 | El once de #Belgrano ante River.¡Dale la B! https://t.co/Tt7GlHWwIL — Belgrano (@Belgrano) October 18, 2026

Leonardo Ponzio realizó tres cambios para buscar la victoria: en la defensa, Francisco Ortega ingresa por Marcos Acuña, en el mediocampo Aníbal Moreno lo hace por Fausto Vera y en la delantera, Lucas Beltrán reemplaza a Sebastián Driussi.

Los 11 del Millonario para esta noche en Córdoba #VamosRiver https://t.co/E5N9ikkmDz — River Plate (@RiverPlate) October 18, 2026

River es superior

En los primeros minutos, empatan sin goles. El Millonario tuvo las acciones más claras frente al arco defendido por Thiago Cardozo, con Ángel Correa como máxima figura. El local, en tanto, apostó al contragolpe para arrimar peligro.

El partido se hizo de ida y vuelta por momentos. Belgrano lo tuvo con un remate de Ramiro Hernándes que sacó Santiago Beltrán con esfuerzo al córner. Segundos después, Tomás Galván sacó un disparó que se fue apenas desviado.

De tanto ir, River encontró el gol en el final del primer tiempo. Después de una jugada sucia dentro del área, Gonzalo Montiel tocó la pelota hacia atrás para llegada de Tomás Galván, que acomodó la pelota pegada al palo. La jugada fue revisada por Zunino ante el llamado del VAR (posible offside del lateral), pero finalmente el árbitro convalidó la conquista.

⚽️ Remate de Galván rasante y contra el palo para el 1-0 del Millonario en Córdoba ⚪️⚪️https://t.co/1JCvggFkBZ — River Plate (@RiverPlate) October 19, 2026

El Millonario estiró la cuenta

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio pegó de movida gracias al tanto de Ángel Correa, la figura del encuentro hasta ese momento. El gol le dio más tranquilidad a la visita, que controló el partido ante un rival que se vio dominado.

⚽️ Presión de Beltrán, definición de Ángel Correa y River grita el segundo de la noche https://t.co/jnLZb3H9mj — River Plate (@RiverPlate) October 19, 2026

Para colmo, cuando llegó, Belgrano se encontró con la solidez de Beltrán, que sacó dos pelotas que tenían destino de red.

Sobre los 27', Thiago Almada convirtió un golazo para poner el 3-0 parcial en el Mario Kempes y olor a partido liquidado.

⚽️ GOLAZO de THIAGO ALMADA para poner el partido 3-0 https://t.co/nO2dapVG20 — River Plate (@RiverPlate) October 19, 2026

Sobre el final llegó el cuarto, el segundo de Correa, pero el árbitro lo anuló por mano de Francisco Ortega en el inicio de la jugada. River hizo los deberes, ganó un partido clave y sigue con vida en el Clausura.

Síntesis

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán; Ramiro Hernándes, Lucas Passerini. Entrenador: Ricardo Zielinski.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Goles: 45'+3 Tomás Galván, 49' Ángel Correa, 72' Thiago Almada (R). Árbitro: Sebastián Zunino. Estadio: Mario Alberto Kempes.