Golpe al narco: secuestraron 10 kilos de marihuana, dosis de cocaína y cerca de $9 millones

La policía realizó nueva allanamientos en diferentes localidad y desbarato bandas dedicadas a la venta de drogas. Hay 20 personas judicializadas.

Grupos dedicados al narcotráfico y al narcomenudeo en Entre Ríos sufrieron un duro golpe en los últimos días, luego de que la policía lograra secuestrar 10 kilos de marihuana, dosis de cocaína y aproximadamente 9 millones de pesos en efectivo en el marco de operativos en diferentes localidades. 20 personas quedaron supeditadas a una causa penal.

Según informó la Dirección General de Drogas Peligrosas, los procedimientos se desarrollaron entre el jueves 15 y el domingo 18 en distintos puntos de la provincia. En primer lugar, se detalló que la Policía llevó adelante nueve procedimientos en diferentes localidades de la provincia.

Los procedimientos se concretaron en Paraná, Chajarí, Nogoyá, Colón, Concordia y Federación, además de uno realizado por personal de la División Drogas Peligrosas de Federal en la capital entrerriana. Como resultado de las intervenciones, 20 personas, entre varones y mujeres, quedaron detenidas en el marco de las distintas causas judiciales investigadas.

Cocaína, 10 kilos de marihuana y varios millones

Según se informó a UNO, el secuestro de más de mil dosis de cocaína fraccionadas en envoltorios, listas para su presunta comercialización, que fueron retiradas de los puntos de venta investigados.

En cuanto a la marihuana, el peso total incautado en los diferentes procedimientos rondó los 10 kilogramos, constituyendo otro de los resultados relevantes de los operativos desplegados en el territorio entrerriano.

Asimismo, los efectivos secuestraron aproximadamente 9 millones de pesos en efectivo, además de teléfonos celulares, anotaciones de interés para las investigaciones y otros elementos que serán analizados en el marco de las respectivas causas judiciales.

Entre los bienes incautados se encuentran también un vehículo de alta gama marca Toyota, una camioneta Peugeot Expert y motovehículos, elementos incorporados a las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza policial destacaron que "cada procedimiento representa un avance en las investigaciones destinadas a combatir la comercialización ilegal de estupefacientes, reunir elementos probatorios y poner a disposición de la Justicia a los presuntos responsables".