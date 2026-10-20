Uno Entre Rios | El País | Gobierno

El gobierno postergó hasta diciembre la puesta en marcha de los FAL

El régimen creado por la reforma laboral comenzará a regir el 1 de diciembre. Además, el gobierno extendió el período de aportes antes de poder usar los recursos.

20 de octubre 2026 · 08:25hs
El gobierno postergó hasta diciembre la puesta en marcha de los FAL

El Gobierno postergó hasta el 1 de diciembre el inicio de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), creados para afrontar las obligaciones de los empleadores cuando termina una relación laboral. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que además duplicó, de seis a doce meses, el plazo mínimo de aportes que cada empleador deberá cumplir antes de acceder a los recursos.

No es la primera prórroga del régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral. El esquema debía comenzar originalmente el 1° de junio, pero el Ejecutivo ya había corrido la fecha al 1° de noviembre. Ahora sumó un mes más, dentro del margen máximo de seis meses de postergación que habilita esa ley.

Fundamentos

En los fundamentos, el Gobierno explicó que todavía resta completar ajustes en los procedimientos y en los sistemas informáticos necesarios para administrar los fondos. También señaló que hacen falta pruebas para detectar y corregir posibles errores, inconsistencias o demoras antes de que el sistema empiece a funcionar.

LEER MÁS: Reforma laboral: ya rige el FAL que modifica pago de indemnizaciones

La solicitud de más tiempo llegó a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), por parte de las cámaras que nuclean a los fondos comunes de inversión, los fideicomisos y los agentes de bolsa. Esas entidades pidieron tanto la postergación del inicio como la ampliación del período inicial de acumulación de recursos.

El segundo cambio apunta al llamado período de carencia, es decir, el tiempo mínimo durante el cual deben acumularse contribuciones antes de que los fondos puedan cubrir las obligaciones previstas. Ese lapso pasó de seis a doce períodos mensuales. El conteo comenzará en el mes en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre el ingreso efectivo del primer aporte del empleador. A partir de entonces, deberán completarse doce meses consecutivos con sus respectivos pagos.

Según el Ejecutivo, el plazo anterior no alcanzaba para reunir los recursos necesarios en la etapa inicial. Con la extensión, busca que los fondos tengan una base de dinero suficiente para afrontar sus obligaciones y preservar su estabilidad.

Cómo funcionarán los FAL

Los FAL funcionarán a través de fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros, bajo la supervisión de la CNV. Su puesta en marcha requiere la coordinación del Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo, ARCA y entidades del mercado de capitales, además de proveedores de servicios tecnológicos y operativos.

El régimen alcanzará a los empleadores del sector privado, con las excepciones que fija la Ley de Modernización Laboral. Quedan afuera las relaciones laborales del sector público nacional, provincial, porteño y municipal.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y entró en vigencia a partir de su publicación.

Gobierno Fondo de Asistencia Laboral (FAL) Diciembre Reforma laboral
Noticias relacionadas
Placas vandalizadas en el cementerio de Malvinas.

Vandalizaron homenajes a los soldados argentinos en el cementerio de Malvinas

karina milei reune a la mesa politica para acelerar acuerdos con gobernadores y opositores aliados

Karina Milei reúne a la mesa política para acelerar acuerdos con gobernadores y opositores aliados

Según el Indec, la balanza comercial de septiembre registró un superávit de US$ 2.976 millones. 

Indec: la balanza comercial de septiembre registró un superávit de US$ 2.976 millones

La Prefectura Naval Argentina dispone la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores en registros jurisdiccionales

Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Ver comentarios

Lo último

Liga Argentina: La Unión y Central Entrerriano van por el primer triunfo en la temporada

Liga Argentina: La Unión y Central Entrerriano van por el primer triunfo en la temporada

Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Vandalizaron homenajes a los soldados argentinos en el cementerio de Malvinas

Vandalizaron homenajes a los soldados argentinos en el cementerio de Malvinas

Ultimo Momento
Liga Argentina: La Unión y Central Entrerriano van por el primer triunfo en la temporada

Liga Argentina: La Unión y Central Entrerriano van por el primer triunfo en la temporada

Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Vandalizaron homenajes a los soldados argentinos en el cementerio de Malvinas

Vandalizaron homenajes a los soldados argentinos en el cementerio de Malvinas

Murió Antonio Grimau a los 82 años, una figura de la televisión y el teatro argentino

Murió Antonio Grimau a los 82 años, una figura de la televisión y el teatro argentino

Se cumple 50 años del debut profesional de Maradona

Se cumple 50 años del debut profesional de Maradona

Policiales
Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Golpe al narco: secuestraron 10 kilos de marihuana, dosis de cocaína y cerca de $9 millones

Golpe al narco: secuestraron 10 kilos de marihuana, dosis de cocaína y cerca de $9 millones

Concordia: detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

Concordia: detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros

Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros

El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo

El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo

RINI: hay inversiones por US$ 266 millones y casi 3.000 empleos en Entre Ríos

RINI: hay inversiones por US$ 266 millones y casi 3.000 empleos en Entre Ríos

Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública

Entre Ríos aumentó casi un 60% la cantidad de informes de mamografías en la red pública

Paraná: el municipio intimó a 190 propietarios por veredas en mal estado y el 70% cumplió

Paraná: el municipio intimó a 190 propietarios por veredas en mal estado y el 70% cumplió

Dejanos tu comentario