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Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Un violento episodio se registró este domingo en el barrio Anacleto Medina Sur, Paraná, donde una disputa familiar terminó con dos personas heridas.

18 de octubre 2026 · 20:45hs
Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos.

Reporte 100.7

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos.

Un violento episodio se registró este domingo, cerca de las 19, en calle Los Minuanes, en el barrio Anacleto Medina Sur de la ciudad de Paraná, donde una disputa familiar terminó con dos personas heridas y un importante despliegue policial.

El hecho en Anacleto Medina

De acuerdo con las primeras informaciones, un joven de 20 años habría llegado armado con un arma blanca a la vivienda de su expareja, una adolescente de 17 años. En esas circunstancias se habría originado una discusión en la que intervino el padrastro de la menor, quien se trenzó en lucha con el joven, indicó Reporte 100.7.

Durante el enfrentamiento, el hombre sufrió lesiones provocadas presuntamente por el arma blanca. En medio del altercado, el joven de 20 años cayó al suelo y, según las primeras versiones, varias personas del barrio habrían comenzado a golpearlo, en un presunto intento de linchamiento. Los agresores aún no habrían sido identificados.

Ante la gravedad de la situación, intervino personal policial, mientras que una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 trasladó al joven golpeado al Hospital San Martín para recibir atención médica.

En el lugar trabajan efectivos de Comisaría Novena, el Grupo Guardia Especial, personal del GBI y móviles del 911, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades de los involucrados.

Anacleto Medina Paraná disputa
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