Newell's se puso en vereda este lunes, volvió a la victoria tras dos partidos con un 2-1 ante Central Córdoba en el Coloso y se adenntró en puestos de clasificación de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El equipo de Frank Kudelka fue más que el de Sebastián Domínguez, anteúltimo que arrastra nueve fechas sin alegrías, y lo plasmó con los goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, mientras que Leonardo Sequeira descontó para la visita.).
Newell's se acomodó en el Torneo Clausura con una victoria clave ante Central Córdoba
Newell's se recuperó en el Coloso con un 2-1 con goles de Gómez Mattar y Solari ante el Ferroviario, que descontó con Sequeira y lleva nueve sin ganar.
19 de octubre 2026 · 21:05hs