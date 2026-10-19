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Newell's se acomodó en el Torneo Clausura con una victoria clave ante Central Córdoba

Newell's se recuperó en el Coloso con un 2-1 con goles de Gómez Mattar y Solari ante el Ferroviario, que descontó con Sequeira y lleva nueve sin ganar.

19 de octubre 2026 · 21:05hs
El abrazo de Cóccaro con el autor del gol

El abrazo de Cóccaro con el autor del gol, Jerónimo Gómez Mattar. El 1 a 0 de Newell's sobre Central Córdoba en el Coloso del Parque.

Newell's se puso en vereda este lunes, volvió a la victoria tras dos partidos con un 2-1 ante Central Córdoba en el Coloso y se adenntró en puestos de clasificación de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El equipo de Frank Kudelka fue más que el de Sebastián Domínguez, anteúltimo que arrastra nueve fechas sin alegrías, y lo plasmó con los goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, mientras que Leonardo Sequeira descontó para la visita.).

Newell's Central Córdoba Torneo Clausura
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