Karina Milei reúne a la mesa política para acelerar acuerdos con gobernadores y opositores aliados

Karina Milei encabezará el encuentro de este martes a las 13, con la agenda legislativa y las negociaciones con gobernadores como ejes centrales.

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes a las 13 en la Casa Rosada, en un encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo será ordenar la estrategia legislativa del oficialismo, avanzar en los consensos con los gobernadores y fortalecer el vínculo con los sectores aliados de la oposición, mientras Javier Milei se encuentra de viaje en España.

En paralelo, el Congreso afrontará una semana de debates relevantes para el oficialismo y la oposición. La agenda de la Cámara de Diputados incluye el Presupuesto 2027, el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar.

El encuentro se producirá en un contexto de negociaciones para acelerar el tratamiento de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y reunir los apoyos necesarios para avanzar con su agenda parlamentaria antes de que finalice el período ordinario de sesiones.

La agenda política y legislativa del Gobierno

A las 15, además, habrá una reunión de trabajo encabezada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. El encuentro buscará acelerar las definiciones con el partido amarillo sobre las elecciones primarias, en medio de las diferencias sobre el rumbo de la reforma electoral, consignó Ámbito Financiero.

La reunión de la mesa política también funcionará como instancia previa a la sesión prevista para el miércoles. En esa jornada, La Libertad Avanza buscará avanzar con el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con otras iniciativas vinculadas con medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Diputados debatirá el Presupuesto Universitario 2027

En paralelo, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatirá este martes el proyecto de Presupuesto Universitario 2027, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo. La discusión se desarrollará en un contexto de tensión con las universidades nacionales, luego de las recientes movilizaciones en reclamo de mayores recursos.

El Gobierno propone destinar $7,3 billones a las casas de altos estudios, mientras que las universidades reclaman una asignación de $11 billones. Durante la exposición, los representantes del Ejecutivo sostendrán ante los legisladores que la gestión cumple con las leyes vigentes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera.